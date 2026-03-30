Movilizarse en el AMBA costará más desde abril: cuánto subirán las tarifas de subtes y colectivos

Los nuevos cuadros tarifarios alcanzan a colectivos, subte y peajes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará un aumento cercano al 5% en las tarifas de colectivos, subte y peajes a partir del miércoles 1° de abril. Este ajuste responde al esquema de actualización mensual, que combina el índice de inflación con un adicional del 2%. Esta modificación alcanzará tanto a los pasajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como a quienes circulan por el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata.

El nuevo cuadro tarifario para los colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que la Sección 1, correspondiente a trayectos de 0 a 3 kilómetros, tendrá un valor de $715,24 para la tarifa plena, $321,86 para la tarifa social y $1.137,26 para usuarios que utilicen la tarjeta SUBE sin nominalizar.

Para recorridos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa plena se ubicará en $794,74, la social en $357,63 y la SUBE sin nominalizar en $1.263,67. En distancias de 6 a 12 kilómetros, los montos serán de $855,97 (plena), $385,19 (social) y $1.361,04 (sin nominalizar). Y los viajes de 12 a 27 kilómetros tendrán un costo de $917,24 para la tarifa plena, $412,77 para la social y $1.458,46 para la SUBE sin nominalizar.

En el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, el valor del boleto de colectivos oscilará entre $871,30 y $1.266,73 para la tarifa plena, de acuerdo con el recorrido realizado. La implementación del nuevo esquema responde a la política de indexación establecida por las autoridades de transporte, que busca mantener la actualización de las tarifas acorde a la evolución de la inflación.

Cuánto subirá el boleto de subte

En el caso del subte en CABA, la tarifa también sufrirá una modificación. Los usuarios que realicen entre 1 y 20 viajes pagarán $1.414 con la SUBE registrada, mientras que quienes utilicen la tarjeta sin nominalizar deberán abonar $2.248,26. Para el rango de 21 a 30 viajes, la tarifa será de $1.131,20 con SUBE registrada y de $1.798,61 sin nominalizar. Quienes realicen entre 31 y 40 viajes pagarán $989,80 con SUBE registrada y $1.573,78 sin nominalizar. A partir del viaje 41, el monto ascenderá a $848,40 con SUBE registrada y a $1.348,96 con SUBE sin nominalizar.

El Premetro, que también forma parte del sistema de transporte porteño, tendrá un valor de $494,90 para la SUBE registrada, mientras que los usuarios con SUBE sin nominalizar deberán pagar $786,89. Esta diferenciación en las tarifas según el tipo de tarjeta busca incentivar la nominalización de la SUBE, una medida que permite una mayor trazabilidad y control sobre los beneficiarios de la tarifa social.

La diferencia de precio entre SUBE registrada y sin nominalizar busca incentivar el registro de los usuarios (Télam)

Los peajes en las autopistas porteñas también experimentarán una suba a partir del primer día de abril. En la Autopista 25 de Mayo y la Autopista Perito Moreno, el costo para el tránsito liviano será de $4.177,59 en horario no pico y de $5.920,33 en horario pico. En la Autopista Illia y otras vías rápidas, los usuarios deberán pagar $1.740,49 fuera de hora pico y $2.461,30 en horario pico. En el caso del peaje Alberti, el valor quedó fijado en $1.323 para horario no pico y $1.670,89 para horario pico.

El ajuste mensual de las tarifas combina el índice de inflación de los meses anteriores con un adicional del 2%, según lo establecido por el esquema de indexación vigente. Esta política se implementó para evitar retrasos acumulados en el valor de los boletos de transporte y los peajes, y busca reflejar los movimientos inflacionarios de la economía local. La actualización impactará de manera directa en el bolsillo de los usuarios habituales del transporte público y en los conductores que utilizan las autopistas de la ciudad y el conurbano.

La estructura tarifaria mantiene la diferenciación entre usuarios que cuentan con la tarjeta SUBE registrada y aquellos que utilizan la opción sin nominalizar. Esta última alternativa presenta un costo sensiblemente superior, lo que incentiva a los pasajeros a registrar su tarjeta para acceder a la tarifa social y a los descuentos correspondientes. El sistema tarifario también contempla beneficios para quienes forman parte de grupos sociales vulnerables, a través de la tarifa social, que ofrece valores reducidos en comparación con la tarifa plena.