El asombroso método de defensa de una serpiente asiática: se vuelve venenosa al comer sapos

La serpiente red-necked keelback obtiene su toxicidad a partir del consumo de sapos venenosos presentes en su entorno asiático (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de la selva asiática, la serpiente red-necked keelback ha llamado la atención de los biólogos por su modo de volverse tóxica: mientras muchas serpientes desarrollan veneno internamente, esta especie basa su defensa en las toxinas presentes en su dieta, específicamente al consumir sapos venenosos.

La revista de divulgación científica Scientific American detalla que este proceso convierte a un animal que no sería peligroso en una amenaza para sus depredadores. El mecanismo implica que la serpiente incorpora compuestos ajenos a su sistema defensivo, dependiendo tanto de presas adecuadas en su entorno como del éxito en capturarlas, lo que la distingue de otras especies que producen veneno de manera autónoma.

Esta dependencia externa influye en su peligrosidad: cuando hay menos sapos venenosos disponibles, la serpiente queda más vulnerable, afectando sus patrones de caza y desplazamiento. Así, el uso de toxinas externas, sumado a la adaptación evolutiva para almacenarlas, la convierte en un caso único entre los reptiles.

La cantidad de toxinas acumuladas en la serpiente red-necked keelback determina la efectividad de su defensa contra amenazas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Almacenamiento y manifestación de la toxicidad

Una vez que la serpiente ha ingerido los compuestos venenosos de los sapos, no los metaboliza completamente ni los elimina, sino que los transporta hasta unas glándulas nucales especializadas. Este sistema le otorga la capacidad de retener toxinas activas durante un periodo prolongado, convirtiendo esa zona en un depósito para futuras defensas.

La manifestación de la toxicidad ocurre cuando la serpiente detecta peligro. Abre la nuca y expone las glándulas llenas de toxinas. Si algún depredador entra en contacto con el veneno, puede sufrir consecuencias graves. La efectividad depende de la cantidad de toxinas acumuladas y la fisiología adaptada a la retención y uso de compuestos tomados de sus presas.

Si pasa mucho tiempo sin consumir sapos venenosos, la reserva se agota y el animal queda indefenso ante depredadores. Este agotamiento incide en sus hábitos de desplazamiento y en su búsqueda de alimentación, ya que debe recargar sus reservas tóxicas para recuperarse.

Investigadores demostraron que la conducta defensiva de las serpientes varía según el nivel de toxinas almacenadas en sus glándulas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comportamiento defensivo relacionado con la cantidad de toxina

El comportamiento defensivo de la serpiente red-necked keelback varía según la cantidad de toxina almacenada en sus glándulas. Con reservas abundantes, recurre a posturas de advertencia, como arquear la nuca y mostrar los colores de esa zona para disuadir amenazas. Este despliegue visual funciona como mecanismo disuasorio frente a predadores.

Cuando pierde acceso a sapos venenosos y las reservas disminuyen, modifica su reacción: en vez de mostrar la nuca, opta por la evasión o el camuflaje. Esta flexibilidad en la conducta revela que el animal es capaz de percibir internamente su nivel de protección y ajusta su estrategia con base en la cantidad de toxina disponible.

Ajustar el comportamiento según las reservas de toxinas muestra un nivel de percepción interna en reptiles superior al esperado. Solo se expone cuando puede respaldar la amenaza con veneno, lo que permite reducir el riesgo en entornos con alta presión de depredación.

Cuando hay reservas abundantes de veneno, la serpiente adopta posturas de advertencia y exhibe colores llamativos en la nuca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experimento científico sobre la percepción de la reserva de toxinas

Scientific American describe cómo los investigadores dividieron a las serpientes en dos grupos: uno con acceso a sapos venenosos y otro sin ellos. Los animales alimentados con sapos acumularon toxinas en sus glándulas nucales, mientras que los privados de esa dieta carecieron de reservas. Ambos grupos fueron expuestos a amenazas simuladas para observar sus reacciones.

Los resultados indicaron que las serpientes con toxinas almacenadas exhibieron el comportamiento defensivo, mostrando la nuca y exponiendo la zona tóxica. En contraste, aquellas sin reserva de veneno buscaron evadir el enfrentamiento y rara vez recurrieron a la exhibición. Este hallazgo apoya que la percepción del propio nivel de toxicidad condiciona la respuesta conductual de la serpiente.

El experimento plantea que la presencia o ausencia de veneno no solo influye en la biología del animal, sino en su psicología y sus estrategias de supervivencia. El siguiente paso científico es determinar cómo percibe la cantidad de toxina almacenada y si existen señales químicas internas que activan la defensa.

La serpiente sin toxinas prefirió el escape y el camuflaje en pruebas experimentales, mostrando flexibilidad adaptativa según su toxicidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hipótesis y conclusiones sobre cómo las serpientes perciben su toxicidad

A partir de estas observaciones, los científicos proponen que la red-necked keelback es capaz de detectar cuánta toxina tiene en sus glándulas. Aunque el mecanismo fisiológico preciso aún no se identifica, los resultados experimentales muestran una correlación directa entre veneno disponible y conducta defensiva.

La revista de divulgación científica Scientific American concluye que existe una relación entre la presencia de toxinas exógenas y la conducta adaptativa de la serpiente, generando nuevas preguntas sobre la percepción y evolución de estrategias defensivas en especies que dependen de compuestos obtenidos del entorno.