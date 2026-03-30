Crimen y Justicia

“Estaba abstraído, en shock”: el estremecedor relato de una docente sobre cómo vio al alumno que disparó

La profesora describió cómo se encontraba el estudiante tras el ataque. Aseguró que no pudo determinar si comprendía lo ocurrido y relató los momentos de tensión dentro del colegio mientras intentaban contener la situación hasta la llegada de la policía

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Carolina Morel, docente del colegio de San Cristóbal, relata en primera persona el horror vivido durante el ataque de un alumno de 15 años que terminó con la vida de un compañero. Describe la escena, la reacción de la comunidad educativa y el estado del agresor.

El pánico se apoderó de la comunidad educativa de San Cristóbal, Santa Fe, cuando un alumno ingresó armado al colegio y realizó disparos en el interior del establecimiento. Asesinó a un compañero de 13 años e hirió a otros ocho chicos. El hecho ocurrió este lunes en plena jornada escolar. La policía detuvo al agresor en el lugar. Carolina Morel, docente de la institución, dialogó con Infobae en Vivo Al Mediodía y brindó detalles del momento.

“Como en todas las comunidades educativas, hay situaciones, pero generalmente es una comunidad relativamente tranquila, donde eventos de estas características jamás se habían vivenciado”, expresó la docente del colegio.

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En este sentido aseguró que “hubieron algunas situaciones”. Sin embargo, insistió en que nunca imaginaron una escena como la de este lunes.

G.C. tirador de la escuela de San Cristóbal, Santa Fe
Un alumno armado disparó en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, causando la muerte de un estudiante de 13 años e hiriendo a otros ocho

Las autoridades escolares y la policía intervinieron rápidamente. El preceptor y un asistente escolar lograron reducir y desarmar al agresor hasta la llegada de los efectivos. “Escuchamos detonaciones que no sabíamos de dónde venían hasta que un docente se acerca angustiado contando que había un chico disparando”, relató Morel.

Según narro, en ese preciso momento “nos encerramos en la sala de profesores y empezamos a llamar a la policía. Tratamos de contener la situación hasta que miembros de la comunidad educativa se aproximaron hacia el joven que tenía el arma, lo desactivaron y lo sentaron en un costado. Pude ver la escena donde había un chico tirado. Me acerqué a ver si presentaba signos vitales, pero no pude evidenciarlo”.

La reacción en la escuela y entre los docentes

Tras la agresión, el colegio evacuó a la mayoría de sus alumnos por seguridad. “La mayoría salió afuera del establecimiento y hasta allí nuestra intervención porque no pudimos ingresar más al colegio”, declaró Morel. La docente estuvo en el colegio desde la primera hora: “Pudimos vivir el horror que tuvimos en ese momento. Toda la situación fue lamentable”.

Vista exterior de un edificio escolar con puertas amarillas y árboles, con un círculo superpuesto mostrando una imagen borrosa de un pasillo interior
La fachada del colegio en Santa Fe donde se investiga un crimen, con un detalle ampliado de una imagen de seguridad que podría ser clave en el caso.

Respecto al agresor, Morel contó: “Vi al estudiante al lado de los preceptores que lo contenían. Él estaba abstraído, en estado de shock, desarmado, sentado. No puedo decir si comprendía lo que había sucedido”.

Morel rechazó que existieran alarmas previas que anticiparan el ataque. “Como estudiante tengo buenas referencias, así que tampoco puedo decir algo por el estilo”, precisó. Explicó que solo después del hecho algunos estudiantes comentaron situaciones en redes sociales: “Lo que va surgiendo, va surgiendo del relato de chicos que ahora lo comentan o cosas que se suben a las redes sociales, pero no tengo yo en lo personal ninguna constancia”, manifestó.

Prevención, convivencia y salud mental

El colegio cuenta con facilitadoras de la convivencia, especialistas que trabajan sobre el reglamento escolar y medían en situaciones delicadas. Morel aclaró: “Las facilitadoras de la convivencia son personal especializado para trabajar con situaciones dentro del establecimiento escolar, el reglamento de convivencia. Realizan reuniones de convivencia cuando hay algún acontecimiento en el alumnado o con algún docente para que los chicos se expresen”.

Alumno asesinó a un compañero en un colegio de Santa Fe
La docente Carolina Morel relató el impacto emocional del ataque, asegurando que la comunidad educativa nunca había vivido una situación similar Créditos: Victor Rivero

Sobre el bullying, Morel expresó: “Ha habido situaciones, por supuesto, como en todo, pero no lo normalizamos”. Consideró fundamental trabajar en la toma de conciencia. “La idea es trabajar, creo que un poco se trata de eso lo que viene. No normalizar estas situaciones y trabajar en la toma de conciencia de lo que pasó. Trabajar con las familias, los alumnos y los docentes”, afirmó.

“La labor de los docentes quedó en evidencia. El riesgo también que se sufre. Esto es fundamental para trabajar y poner en cuestión lo que los chicos atraviesan y la salud mental. Hay que tener organismos mucho más sólidos a nivel provincial para la contención, para que estas problemáticas no lleguen a finales irreversibles. Hoy estamos hablando de la vida de chicos, de la integridad psicológica de los alumnos y los docentes”, enfatizó la docente.

El desafío para la comunidad educativa

La comunidad permanece impactada. “La comunidad queda afectada por bastante tiempo, hasta que pierda el miedo”, explicó Morel. “Imaginate volver a las aulas, volver a un lugar donde supuestamente un padre deja seguro a su hijo. ¿Cómo recomponemos eso?”, planteó. “Espero que se tome nota, no pase desapercibido y se tomen cartas en el asunto, que haya hechos concretos después”, cerró Morel.

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