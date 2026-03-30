La escopeta que usó el alumno tirador de Santa Fe era de su abuelo

G.C, acusado de ser el tirador en la Escuela N°40

La investigación para esclarecer el tiroteo en la Escuela N°40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe -que dejó a un chico de 13 años muerto a tiros y a otros ocho compañeros con heridas de diversa gravedad- avanza con nuevas medidas.

En las últimas horas, la Policía de Santa Fe identificó a un abuelo de G.D, el joven de 15 años señalado como el presunto tirador. El abuelo admitió que la escopeta es de su propiedad, según confirmaron altas fuentes oficiales a Infobae. Incluso, señaló que, hasta la noche de ayer domingo, el arma se encontraba en su casa.

El expediente se encuentra en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa, ambos parte del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, bajo la órbita de la Fiscalía Regional de Rafaela. El Gobierno santafesino trabaja en simultáneo con las áreas de Salud, Educación y Justicia y Seguridad.

Por lo pronto, la Policía provincial no realizó allanamientos en la casa del chico acusado, que fue reducido por un trabajador de la escuela. La víctima fatal fue identificada como Ian Cabrera, de 13 años.

La línea de policía en la escuela donde ocurrió el hecho (Victor Rivero)

Mientras tanto, los testimonios de padres y allegados de la escuela se acumulan en torno a la situación.

Un padre de una alumna de 5° año de la Escuela N°40 aseguró en Infobae en Vivo que G.D -que no tiene antecedentes penales- sufría una clara situación de bullying. “Para ellos es molestarse y nada más, pero lo que veía pasarle a este chico era mucho”, declaró.

“La semana pasada dijo que iban a morir todos. Según uno de los compañeritos de mi hija, lo escuchó decir eso durante una clase”, afirmó el padre. Nadie reportó esta amenaza ni actuó ante esta advertencia, de acuerdo a su testimonio.

Ian Cabrera, la víctima fatal del tiroteo

En cuanto a los heridos, seis alumnos fueron enviados al hospital local con lesiones superficiales. Otros dos pacientes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela, entre ellos un varón de 13 años que fue recibido en código rojo, aunque lúcido y en condición estable.