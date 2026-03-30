“Esto demuestra que teníamos razón y van a salir muchas cautelares más”, anticipó unos de los secretarios de la CGT luego del fallo

La Justicia suspendió varios artículos de la reforma laboral

Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, aseguró que la decisión judicial que suspendió más de ochenta artículos de la reforma laboral fue un límite claro al Gobierno y adelantó que podrían sumarse nuevas cautelares.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Jerónimo defendió el rol del sindicalismo y subrayó el impacto de la medida: “Es una muy buena noticia para el mundo del trabajo. Esta cautelar trae un grado de mayor tranquilidad en los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina”.

La CGT y el alcance general del fallo judicial

Jerónimo remarcó que la resolución de la justicia laboral frena de manera colectiva y general la aplicación de la reforma: “No es para un caso puntual. Es colectivo”, aclaró, despejando dudas sobre el alcance de la suspensión. Explicó que la medida afecta ochenta y tres artículos clave y que “lo que hizo la justicia fue ponerle un límite muy claro al Gobierno: cualquier ley se puede discutir, pero no puede avasallarse los derechos de los trabajadores”.

El dirigente afirmó que la CGT había advertido desde el inicio sobre la inconstitucionalidad de la norma: “Nosotros lo dijimos muy claramente desde el principio, que esta ley era totalmente regresiva, que era inconstitucional y que atacaba los derechos colectivos e individuales de los trabajadores y trabajadoras”. Para Jerónimo, la cautelar ratifica la representatividad de la central obrera: “La Confederación General del Trabajo, y así lo dice en la cautelar, es la central que tiene la mayor representatividad de los trabajadores en Argentina”.

Los artículos suspendidos y el impacto en los derechos laborales

Consultado sobre los puntos más sensibles de la reforma, Jerónimo subrayó: “El derecho a huelga es algo importantísimo. En la ley habían puesto actividades como trascendentales y esenciales, que quitaban todo derecho a protestar, que limitaban las asambleas”. Agregó que las modificaciones en el proceso indemnizatorio y la promoción de la precarización también quedaron en suspenso.

Destacó la vigencia de la ultractividad en los convenios: “A Comercio hace algunos días le acaba de salir también una cautelar favorable en favor de la ultractividad de los derechos normativos. Dentro de la cautelar de la CGT también se vuelve a poner en vigencia la ultractividad, que ellos querían que se vuelva a discutir todo de vuelta. Se retrotrae todo a como estaba la ley de contrato de trabajo”.

Sobre otros institutos como el banco de horas, reiteró: “Todo se retrotrae. Lo dijimos muy claramente: nunca estuvimos negados a discutir una modernización laboral, porque entendemos que el mundo del trabajo tiene otra dinámica, pero siempre en el marco de la institucionalidad que nos dan los convenios colectivos de trabajo”.

Cristian Jerónimo dialogó con Maru Duffard en Infobae al Mediodía

Estrategia judicial y futuro de la reforma laboral

Jerónimo vaticinó una judicialización creciente: “Esto demuestra que teníamos razón, van a salir muchísimas cautelares más contra la ley”. Sostuvo que “esta ley no va a prosperar porque van a seguir saliendo muchísimos más amparos”, y anticipó que el conflicto podría terminar en la Corte Suprema.

El secretario general de la CGT lamentó la falta de diálogo con el Ejecutivo: “El Gobierno nunca tuvo la voluntad realmente de generar un ámbito de diálogo. Quisieron construir una ley unilateralmente que hoy tiene este final a favor de los trabajadores”. Recordó también la responsabilidad de quienes acompañaron la reforma en el Congreso: “Lo jugará la historia aquellos legisladores que acompañaron esta ley tan dañina y regresiva para los trabajadores y trabajadoras”.

Sobre la posibilidad de una nueva ley laboral, admitió que existen actividades con dinámica distinta, pero insistió en la centralidad de la negociación colectiva: “Siempre reivindicamos una herramienta estratégica para el mundo del trabajo, que son los convenios colectivos. Cuando existió una necesidad, el sector empresario y el sector sindical se pusieron de acuerdo y construyeron lo que demandaba el sector”.

Consultado sobre la representación sindical, Jerónimo defendió la legitimidad de la CGT: “Tenemos muy claro qué es lo que representamos y los intereses que representamos. En ningún momento claudicamos ante ningún avasallamiento político en contra de los trabajadores. Esta cautelar demuestra que siempre tuvimos claro cuál era el horizonte de la defensa de los trabajadores colectiva e individualmente”.

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