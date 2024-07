Qué reveló la autopsia al cuerpo del abogado del caso Loan que murió frente a su esposa

Néstor Lúquez tenía 45 años

Néstor Daniel Lúquez (45), el primer abogado que representó a la mamá de Loan Danilo Peña, el niño desparecido desde hace más de un mes en la provincia de Corrientes, murió este lunes de manera repentina, mientras se disponía a almorzar con su esposa en su casa de la localidad de Gobernador Martínez. Tanto el relato de su pareja, que vio cómo se desplomó, y el informe del hospital donde trataron de reanimarlo, indicaron que había muerto de un ataque al corazón. Sin embargo, para despejar cualquier tipo de duda, la Justicia ordenó de oficio que le practicaran la autopsia, cuyo resultado ya se conoce.

Según indicó a Infobae Fabián Lucero, socio y amigo de Lúquez, quien también actuó en parte del expediente inicial que investigó la desaparición de Loan, ayer fueron citados tanto él como los familiares del abogado muerto al despacho del fiscal de Investigación Rural y Ambiental de Goya, en turno durante la feria judicial, José Omar Caseré, para conocer el resultado del examen forense.

De acuerdo con la necropsia, Lúquez murió por “un paro cardiorrespiratoria no traumático, sin ningún tipo de violencia o lesiones”, tal como se había informado desde el mismo hospital de la localidad correntina. A partir de este resultado, los restos del letrado le fueron inmediatamente entregados a la familia: el cuerpo fue enterrado esta mañana en el cementerio de Gobernador Martínez.

Lúquez, según registros oficiales consultados y fuentes cercanas al abogado, tenía 45 años. De acuerdo con lo que dijo ayer el abogado Lucero, su amigo sufría de presión alta y recibía medicación para controlarla. Eran socios desde que comenzaron a ejercer la profesión y lo calificó “como un gran amigo”.

Fabián Lucero, el otro ex abogado de la mamá de Loan y amigo de Lúquez

El abogado contó que Lúquez cayó delante de la mujer y pese a los intentos de un vecino enfermero para salvarlo y del traslado al hospital, perdió la vida. “Era mi socio de siempre. Trabajamos desde que asumimos esta profesión. Y como todos en esta profesión, algún problema de salud estaba teniendo. Tenía presión alta. El tema es que en estos días, con el frío que hizo, se vivió una situación a la que no estamos acostumbrados con el clima”, dijo Lucero.

En ese momento- continuó- la mujer llamó al servicio médico y le pidió ayuda al vecino, pero no pudieron hacer nada. “Era una persona joven. No tenía hijos. Como todos nosotros los abogados, llevaba una vida sedentaria. Eso sí puedo decir, que no se ponía una zapatilla para hacer ejercicio, pero no mucho más. Era un gran amigo”, lamentó Lucero.

“Nos atendía el mismo médico. Estábamos medicados (por la presión alta). Esta cuestión evidentemente lo afectó sumado al clima. Eso seguramente lo afectó y llevó a ese desenlace”, había dicho ayer antes de conocer el resultado de la autopsia. El expediente quedó en manos del fiscal, quien ordenó el examen forense.

Lúquez acompañó a María Noguera durante la primera etapa del caso, cuando a Loan se lo buscaba perdido en el monte y la causa aún estaba en el fuero de instrucción. Luego su lugar fue ocupado por el abogado Fernando Burlando. “Como persona lo recordaré como un excelente ser humano. Conocía toda la zona rural pero sí, era sedentario, eso te lo puedo asegurar. Es un terrible episodio. Más que palabras de halago no puedo dar”, dijo su amigo.