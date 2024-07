Un ex juez fue condenado a 14 años de prisión por abuso sexual, privación de la libertad y pornografía infantil

El ex juez Hugo Torino

El Tribunal Penal Colegiado N°2 condenó al ex juez mendocino, Hugo Leonardo Torino, a 14 años de prisión luego de declararlo culpable de haber abusado sexualmente de su ex pareja durante más de dos años. Además de otros delitos enmarcados en hechos en contexto de violencia de género, la Justicia lo sentenció por tenencia de pornografía infantil.

El ex titular del Juzgado de Paz de Santa Rosa fue denunciado en 2017 por su ex pareja, una mujer de nacionalidad haitiana a la que sometió sexual, psicológica y económicamente entre 2015 y 2017. Durante el proceso judicial, la fiscalía demostró que el exmagistrado abusó de la mujer al menos dos veces por semana, aprovechándose de su situación de dependencia económica.

Testigos declararon que Torino la obligaba a realizar tareas domésticas, no le permitía salir o manejarse por sus propios medios y la obligaba a mantener relaciones sexuales. En ese período que duró el sometimiento, la pareja tuvo una hija.

La mujer oriunda de Haití reveló que el hombre la había contactado mediante la red social Facebook cuando ella tenía 27 años. Luego de iniciar una relación “online”, él la ayudó a viajar a Mendoza y la alojó en un departamento ubicado en la parte de atrás de su casa en la localidad de Guaymallén.

La mujer se describió a sí misma como “una rehén”. Durante el comienzo de la relación estaba haciendo un curso para poder ejercer como maestra en Mendoza, pero solo asistía si el ex juez la llevaba y la iba a buscar. “Si me desmayaba en el instituto o me pasaba algo por el embarazo, él llegaba antes que la ambulancia y me llevaba. No quería que llamaran a nadie más”, declaró la denunciante al medio Los Andes.

En 2018 Torino fue imputado. Al año siguiente, durante un allanamiento en su domicilio se le incautaron teléfonos celulares, una computadora, un pendrive y un disco rígido, entre otros dispositivos electrónicos. Al realizarse los peritajes, los investigadores hallaron más de 1.300 archivos de pornografía infantil, lo que derivó en una nueva causa en su contra.

Las fiscales Daniela Chaler y Belén Sanz habían solicitado durante los alegatos 15 años de cárcel para el ex juez de 66 años, mientras que la querella, representada por Lucas Lecour y Silvina Bustos, entendió que correspondían 20. Torino en todo momento insistió con su inocencia y aseguró haber sido víctima de “lawfare”, señalando que las denuncias eran falsas.

El ex juez se defendió a sí mismo con asistencia del abogado Maximiliano Legrand. Durante el proceso insistieron que las acusaciones eran infundadas. La estrategia consistió en intentar demostrar que no había existido privación de la libertad ni abusos sexuales contra la mujer.

Incluso negaron el Material de Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Masnna). “Torino no tenía Masnna consigo. Lo que ocurre es que en uno de los pendrive que tenía consigo había habido Masnna, pero estaba borrado. Aparentemente había bajado por error una carpeta con muchas fotos y la borró después”, argumentó Legrand al inicio del juicio, según reveló el portal Los Andes.

Finalmente, este miércoles, el Tribunal Penal Colegiado N°2 resolvió condenarlo a 14 años de cárcel.

Según informó el portal El Sol, la víctima no estuvo presente en la sala al momento de conocerse la sentencia. La mujer fue notificada por sus abogados sobre la decisión de la Justicia. Aseguran que se mostró “conforme y aliviada”.

Si bien la condena es de complimiento efectivo, Torino continuará con detención domiciliaria porque el fallo no se encuentra firme. Incluso, presentaría un recurso de casación para que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia.