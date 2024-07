Quién es el hombre que fue detenido con un arma durante el acto de Javier Milei en San Juan

Francisco Agustín Castro, detenido por portar un arma en un acto de Milei en San Juan

La irrupción de una persona armada con una 9 mm cargada en la zona donde se iba a realizar el acto del presidente Javier Milei en la provincia de San Juan generó conmoción. Se trata de Francisco Agustín Castro, un hombre de 76 que habría sido policía de la federal, un dato que aún no fue confirmado.

Según se presume, Castro llegó al lugar para atentar contra la vida del Presidente, de acuerdo a lo que le indicaron fuentes de la Secretaría de Seguridad de San Juan a Infobae, razón por la cual podría hacerse cargo del caso la Justicia Federal. Las fuentes agregaron que el supuesto agresor llevaba también cuchillos. También se le secuestraron dos celulares.

Castro fue requisado por la Policía de San Juan a unos 150 metros de la Casa de Sarmiento, en el primer anillo de seguridad, cuando intentaba acercarse a la zona del escenario. “Tenía un arma apta para el disparo (NDR: una 9 milímetros marca FM Hi Power) escondida dentro de una media, se resistió a que lo requisen y no se identificó”, detalló la fuente que sostuvo que pudo tratarse de un intento de homicidio.

Sus registros comerciales indican que el hombre está libre de deudas y que es jubilado de PAMI.

De acuerdo a lo publicado por Diario de Cuyo, las fuerzas de seguridad locales se comunicaron con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), quienes informaron que el hombre tiene vencida la portación de armas desde el año 1999. Además, indicaron que tiene vencida la tenencia de legítimo usuario desde el año 2003.

Tras el arresto, Castro fue llevado a la Comisaría 2da y en las próximas horas será trasladado por Gendarmería. Por el momento, continúa en la dependencia de la fuerza de seguridad provincial.

La presentación del jefe de Estado había sido anunciada para las 11 de la mañana, pero el inicio del acto se demoró varios minutos y fue en ese lapso que se conoció la noticia de la detención de una persona armada.

El acto por la Educación

Superado el revuelo por la detención de un hombre armado, el presidente Milei encabezó -junto a Sandra Pettovello y el gobernador Marcelo Orrego- el evento que lo llevó a tierra sanjuanina.

“Que los chicos sepan leer y escribir debería ser algo natural en un país como el nuestro, una conquista ya alcanzada por tantos países durante más de 100 años. En la Argentina, lamentablemente, hace tiempo dejamos de ser aquel país. Hoy, la mitad de los alumnos (de Primaria) no alcanza el nivel de lecto-comprensión adecuado para su edad. Para los de sexto grado, ese valor llega al 70%. Es decir que 7 de cada 10 chicos argentinos no comprenden los textos que leen”, comenzó su discurso el mandatario.

“La crisis educativa que arrastra la Argentina tiene muchas dimensiones, pero no cabe duda que el fracaso en la alfabetización está en la base. Leer y escribir no es un contenido educativo más, sino la herramienta de aprendizaje imprescindible que tiene todo chico, es lo que hace posible cualquier otro aprendizaje. Sin ese pilar fundamental, todo lo demás es en vano”, enfatizó.

En ese contexto, Milei volvió a defender la labor de Pettovello y anticipó que el Gobierno nacional evaluará a los docentes de todo el país: “No vamos a ser complacientes con el analfabetismo. No podemos ser complacientes. Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá. Tenemos que recuperar el valor de la exigencia y la búsqueda de la excelencia. No podemos tener a los estudiantes entre algodones y tratarlos como si no pudieran estar a la altura de los estándares de su edad. Esto es un cambio en la cultura educativa que, como gobierno, tenemos el mandato de promover. La exigencia es buena, no es mala; la evaluación es buena, no es mala”.

“¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el gobierno nacional, vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización. Y también vamos a evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas en lecturas y escrituras, antes de que sea demasiado tarde”, concluyó.