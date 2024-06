Asesinaron a una mujer que tenía pedido de captura en su casa en Rosario: también mataron a su perro

La zona donde Molina fue asesinada

Rosalía Fernanda Molina, de 45 años, fue asesinada a tiros en la madrugada de este martes en el barrio República de la Sexta, en la zona sur de Rosario. Un sicario ingresó a su domicilio, le dio un disparo en el pecho, otro en la pierna derecha, mató a uno de sus tres perros pitbull y huyó, aunque todavía no se sabe en qué vehículo. El caso es investigado por la fiscal Gisela Paolicelli de la unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación.

Molina llegó a ser trasladada al Hospital Provincial por familiares, pero ingresó muerta como consecuencia del impacto de bala en el tórax. El cuerpo, por orden de la fiscal, fue enviado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. La División Homicidios de la Policía de Investigaciones halló la billetera de la víctima en la escena del ataque con 27.500 pesos.

En la central de análisis de información del Ministerio de Seguridad se detectó que Rosalía Molina tenía causas penales tras al menos dos detenciones ocurridas el año pasado, una del 6 de marzo y la otra el 10 de mayo. De hecho, la mujer tenía pedido de captura desde el 20 de mayo de este año por no haber regresado a prisión, de acuerdo a lo apuntado por fuentes policiales. No obstante, no habría sido muy buscada, ya que el sicario la encontró en su casa, donde había sido detenida las dos veces el año pasado.

La primera detención ocurrió en un procedimiento del Comando Radioeléctrico donde se secuestró una pistola calibre 9 milímetros y varios celulares. La segunda fue de la Brigada Motorizada. En la propiedad encontraron tres bicicletas que, aparentemente, habían sido robadas.

A los agentes no les pasó desapercibido que Molina sea madre de Diego Fernando “Costeleta” Molina, un joven de 30 años que está preso desde el año pasado en el pabellón 2 de la cárcel de Coronda y que, varios investigadores policiales lo relacionan con la banda narco liderada por Alan Funes desde el penal federal de Marcos Paz.

“Costeleta” estuvo sospechado de ser el encargado de usurpar propiedades del barrio República de la Sexta para que el clan del narco Alan Funes instale en esos lugares puntos de venta de droga. También era, según la investigación contra el clan Funes, una de las personas que tenía a su cargo cierta parte del territorio del distrito sur para la comercialización de marihuana y cocaína.

El viernes pasado, un adolescente de 15 años fue asesinado por dos sicarios que iban a bordo de una moto en la madrugada de este viernes en la zona oeste de Rosario. La víctima, identificada como Braiton Nicolás Villa, recibió tres disparos en el tórax mientras iba como acompañante en un Volkswagen Gol negro que era manejado por un hombre de 51 años, un supuesto viaje en remise, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. La Justicia había identificado a Villa como uno de los campanas del ataque en el Hospital Provincial que le costó la vida al policía Leoncio Ramírez en 2023.