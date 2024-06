Mataron a golpes a una jubilada en Córdoba: investigarán si fue un crimen intrafamiliar o un ajuste de cuentas

Por el momento, no hay ningún detenido por el ataque

Luego de que se conociera que una jubilada de 72 años llamada Olga Villarreal había sido asesinada a golpes en su casa ubicada en el barrio Comercial, de Córdoba, las autoridades buscan conocer el trasfondo detrás del homicidio. En un principio sospecharon de un ataque ocurrido en un contexto de robo, sin embargo, los investigadores plantearon que podría haberse tratado de un crimen intrafamiliar o un ajuste de cuentas.

El asesinato ocurrió el miércoles pasado, cuando la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Villa María al 5.900. Hasta el momento, el horario de la muerte no fue establecido, aunque se sospecha que habría ocurrido entre las 9 de la mañana y el mediodía. Ese día su nieto había salido temprano para acudir a un tratamiento terapéutico, mientras que fue su hija la que descubrió la escena al regresar a la vivienda.

Los familiares de la víctima residían en un departamento edificado en la misma propiedad, por lo que al pasar cerca de la entrada de la casa de la jubilada, su hija se alarmó por el pequeño surco de sangre que se deslizaba por debajo de la puerta. Después de que se diera aviso a la Policía, estos constataron que Villarreal estaba tendida en el suelo, ya sin signos vitales.

Según confirmaron las fuentes policiales al medio local ElDoce.tv, a simple vista se notaba que la mujer había sido asesinada a golpes “con un elemento contundente en la cabeza”. De hecho, el ataque habría sido tan brutal que provocaron que sufriera pérdida de masa encefálica, lo que explicaría el extenso recorrido que realizó la sangre hacia el exterior de la vivienda.

El charco de sangre que alarmó a la hija de la víctima sobre lo sucedido

El fiscal de distrito 2 turno 4, Víctor Chiapero, fue designado para encabezar la investigación pero, por el momento, no hay detenidos ni sospechosos concretos por el homicidio. Por este motivo, la causa fue caratulada como “muerte de etiología dudosa”, ya que los interrogatorios realizados a la familia y a los vecinos no contribuyeron a dar con el perfil de un presunto responsable.

“No se descarta nada”, reconocieron las fuentes judiciales, pese a que admitieron que la primera hipótesis que planteaba que la jubilada había sido asesinada en un contexto de robo ha perdido fuerza con el avance de las pericias realizadas. En este sentido, destacaron que la falta de desorden, cerraduras forzadas y que nadie alrededor haya escuchado ruidos extraños o gritos podrían apuntar que el atacante sería una persona que la víctima conocía.

Por esta razón, dos nuevas hipótesis comenzaron a tomar fuerza para los investigadores. La primera apuntaría a que se habría tratado de un crimen intrafamiliar, aunque no estaría claro si la mujer tenía algún conflicto con alguno de sus familiares que hubiera motivado el crimen.

La mujer fue atacada a golpes en el interior de su casa (Fotos: Gentileza ElDoce.tv)

La segunda sospecha estaría asociada a un presunto ajuste de cuentas por venta de drogas. Hasta el momento, las autoridades no establecieron si era Villarreal la que se encargaba de vender estupefacientes o si se trataba de alguno de sus familiares. No obstante, una de las vecinas de la cuadra aseguró que “no le hacía mal a nadie, no se merecía la frialdad con la que hicieron esto y la forma en la que se ensañaron con ella”.

Por otro lado, el fiscal ordenó que se relevaran las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad de la zona, con la esperanza de que en las imágenes el o los responsables pudieran ser identificados. Incluso, señalaron que frente al domicilio se encontraba una torre con cuatro domos que facilitarían la reconstrucción de los hechos.

De la misma manera, los investigadores plantearon que la ventana horaria en la que la víctima se encontraba sola en su casa sería clave para acotar los márgenes de la investigación, debido a que entre las 9 y el mediodía sus familiares no se encontraban en la propiedad. Asimismo, los vecinos sostuvieron la idea de que la jubilada fue víctima de un robo fallido e indicaron que los presuntos delincuentes habrían ingresado a la casa desde el fondo del terreno.