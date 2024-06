Habló el hombre que manejó 200 kilómetros con su hija de 9 años en el baúl del auto: dijo que estaba recién operada y “lo volvería a hacer”

Un hombre hizo 200 kilómetros con su hija encerrada en el baúl del auto

Luego de la indignación que causó el caso, este miércoles habló Juan, el remisero que manejó casi 200 kilómetros con su hija de 9 años en el baúl del auto. Reveló que la menor estaba recién operada de peritonitis y dejó en claro que, ante las mismas circunstancias, “lo volvería a hacer”.

“Es una inconsciencia mía, pero la tenía que traer sí o sí porque le empezó a doler, la operaron de una cirugía de peritonitis. Se le reventó el apéndice, estuvo el borde de la muerte ocho días, luchando en el hospital. Tenía unos pasajeros y me había comprometido para traerlos. Necesitaba la plata para poder volverme con mi hija. Si le pasaba algo acá y tenía que quedarme, me hacía falta plata y no la tenía en ese momento. Decidí acostarla en el baúl porque sentada no podía estar”, comenzó su relato el hombre, en diálogo con Cadena 3.

Intentando justificarse, Juan aclaró que “el baúl de un Citroën Xsara es grande” y que los pasajeros que transportaba desde Ojo de Agua, en Santiago del Estero, estaban al tanto de la situación.

“Si tengo que hacerlo por mi hija, lo volvería a hacer”, afirmó ante la consulta de los periodistas.

Contó que la nena “iba con el teléfono” y que “después se durmió, pero venía bien”.

“Paré en Jesús María, en una gomería. Cambié una goma y ella quería ir al baño. Cuando la bajé del baúl, atrás había un patrullero e hicieron una escena de película, como que la estaba secuestrando. Les dije que era mi hija”, narró el momento en que los agentes se dieron cuenta de la ilegalidad que había cometido. Incluso dio a entender que quisieron pedirle una coima: “Les dije ‘plata no les voy a dar, haceme un acta si querés’”.

Luego de haber quedado demorado y debidamente notificado por las autoridades, el remisero continuó su viaje: “A un pasajero lo tuve que llevar a la terminal y la nena siguió el viaje sentada”.

Afortunadamente, según indicó, la menor “está bien ahora”, tal como aseguraron los médicos que la atendieron.

“No es un baúl cerrado, no hay riesgo de asfixia. Venía bien ella. Venía bien, con una almohada entra bien. Una vez ya la traje así, pero esta vez tenía que traerla sí o sí”, insistió luego Juan, mientras mostraba el lugar en el que transportó a su hija por casi 200 kilómetros.

Más tarde, en una entrevista con TN, el Comisario Mayor Varela, responsable del operativo, desmintió una parte del relato del remisero: “El personal policial ordenó que abriera el baúl y vieron que en el interior del mismo estaba acostada una nena de 9 años, que era la hija del conductor del rodado”.

“Ella estaba bien, he hablado con la nena. Estaba en perfecto estado de salud. La parte superior del baúl, que estaba comunicada con el resto del vehículo, le permitía que ingresara aire”, indicó.

Según Varela, al conductor “le salió un viaje a la Ciudad de Córdoba para cuatro personas, no tenía dónde dejar a la nena y la cargó en el baúl, sin medidas de seguridad, sin haber tomado consciencia del riesgo”.

Este martes, pasado el mediodía, personal de la Policía de Córdoba detuvo a un auto en el kilómetro 758 de la Ruta Nacional 9 en el que, al menos a simple vista, viajaban cinco personas. Pero no iban solos, ya que al abrir el baúl del auto encontraron encerrada a una nena de 9 años.

El hombre de 36 años que conducía el Citroën Xsara gris les relató a los uniformados que había iniciado su viaje en Ojo de Agua, Santiago del Estero. Por lo tanto, la menor estuvo en esas condiciones inhumanas durante 200 kilómetros.

“No tenía dónde dejarla”, fue la torpe excusa que utilizó el conductor, de quien se supo luego que trabaja de remisero y, según le indicaron fuentes policiales a Infobae, es el padre de la niña.

Ante esta situación, tanto el chofer como los otros cuatro mayores de edad que ocupaban el rodado fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición del magistrado interviniente.

Según indicó Cadena 3, se alertó sobre la situación a la Secretaría de la Niñez y Adolescentes (Senaf) para que tome las medidas correspondientes.

La madre, por su parte, fue contactada por las autoridades y se manifestó sorprendida y preocupada ante la brutal situación que debió padecer su hija.