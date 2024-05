El youtuber que filmó cómo le robaban en Panamericana recuperó su moto: “Estoy recontra perseguido”

El influencer Topo Ramone recuperó su moto

“Ahora veo una moto al lado mío y estoy recontra perseguido”, confesó Francisco Cabanne, más conocido como Topo Ramone, a través de un video en sus redes sociales en el que contó que logró recuperar la moto que le robaron dos ladrones en la autopista Panamericana, en Tigre. Pocas horas más tarde, la hallaron en el partido de San Fernando.

Tras recuperar su vehículo, anunció la buena nueva: “Estamos acá en la comisaría número 4 de Virreyes con una sorpresa: la tenemos acá, por ahí no se identifica mucho”.

Luego, detalló todo lo que le sustrajeron los motochorros y los daños que ocasionaron en su moto. “Le sacaron las calcomanías”, comentó. Y recalcó: “Lo más importante es que me sacaron la valija donde tenía la computadora y el drone, pero bueno, todo no se puede. Estamos acá con la moto. Los espejos... Chau espejos. Pero sacando eso de lado, todo intacto”. Y precisó: “Me jodieron el tambor, ahí conectamos los cables”.

El influencer Topo Ramone recuperó la moto que le habían robado en la autopista Panamericana

Con una mezcla de sentimientos encontrados, entre alivio y bronca, el influencer encendió su moto y comenzó a circular. “Ahí me despido de la comisaría. Por lo que pude llegar a ver por el kilometraje, hicieron, más o menos, 23 kilómetros con la moto. Me dijeron que la encontraron en un descampado”, dijo. También detalló que tras el episodio que vivió se siente muy “perseguido” por la situación que se vive en la provincia de Buenos Aires. “Estoy completamente quemado, dormí dos horas”, confesó sobre cómo atravesó las horas posteriores al asalto.

Robo a mano armada al youtuber Topo Ramone en Panamericana

“El sabor más amargo que nos queda a todos es que mucha gente me dice ‘esto está pasando todos los días en Buenos Aires, no se aguanta más’”, subrayó Cabanne en un segundo video que compartió en sus redes. “Yo no uso la moto acá. Y estando cinco minutos, andando en Buenos Aires, me la roban”, lamentó.

El youtuber sufrió un asalto este miércoles durante la noche mientras circulaba por la autopista Panamericana, en dirección a zona Norte, a la altura del Talar, en Tigre. El violento episodio ocurrió mientras conducía su moto Honda Tornado roja y fue interceptado por dos motochorros.

El influencer Topo Ramone recuperó su moto

Sin detener la marcha, el delincuente que iba sentado en la parte trasera, como acompañante, le apuntó con un arma y, sin mediar palabra, le ordenó que frenara en la banquina. Fueron gestos intimidatorios los que hizo el ladrón sin soltar su pistola y que duraron pocos segundos. Invadido por el temor, la víctima le suplicó que no disparara y, tan rápido como pudo, dejó su moto al costado de la calzada.

De inmediato, dio aviso al 911 e hizo la denuncia del robo. Posteriormente, el influencer compartió el video en sus redes sociales acompañado por una reflexión. “Todos decimos que está mal porque lo vemos. Pero también está mal lo que viene después y que muchos son parte y fomentan esto”.

"Estoy recontra perseguido", confesó Topo Ramone tras el asalto a mano armada que sufrió

“Los veo preguntando en los grupos de Facebook de cada modelo de moto, en particular por repuestos de motos desarmadas enteras. ¿De dónde se piensan que salieron esas motos? ¿Se piensan que se les rompió algo? ¿Y cómo no la pudo arreglar?”, continuó.

“Seamos conscientes de que los grupos de Facebook de moto propician esto. Los administradores tendrían que bloquear estas publicaciones y usted, que está ofendido, denunciar cuando aparezca ese tipo de venta”, concluyó. Por último, pidió colaboración para identificar a los ladrones.

Tras haber recuperado su vehículo, Topo Ramone se mostró sumamente agradecido con la cantidad de gente que lo ayudó a difundir el caso. “Más de 100 personas compartieron la historia de Instagram”, comentó. “Tengo que agradecerles a muchas personas que se movieron mucho”, agregó.