Detuvieron a dos sospechosos por el audaz asalto a la “motocam” de TN

Así fueron las detenciones por los robos a la "motocam" de TN

Agentes de la Policía Bonaerense detuvieron a dos sospechosos por el robo a la “motocam” del canal de noticias TN, ocurrido hace una semana en la autopista Ricchieri y su intersección con la avenida General Paz, cuando estaba por salir al aire.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, los presuntos delincuentes fueron arrestados en la localidad de Villa Madero, partido de La Matanza.

Los acusados fueron identificados como Lucas Latini de 33 años y Ezequiel Maidana de 25, a quienes detuvieron luego de dos allanamientos y tras la investigación que permitió ubicar a los dos presuntos autores del violento asalto al móvil de televisión.

Los sospechosos del asalto

En el operativo también el secuestró de un revólver calibre 22 milímetros, un juego de esposas, teléfonos celulares, una llave de vehículo y documentaciones de valor para la causa. Latini y Maidana quedaron a disposición de la UFI Nº11 del Departamento Judicial de La Matanza, acusados de robo agravado.

De acuerdo con fuentes policiales consultada por este medio, el hecho ocurrió cuando el periodista de TN estaba por salir al aire para informar acerca del tránsito en la intersección de Ricchieri y la General Paz, a bordo de su motocicleta Honda Tornado.

Los elementos que les secuestraron a los sospechosos

Sin embargo, según se observa en un video, fue abordado por los dos delincuentes. Le sustrajeron tanto el la moto como el teléfono celular. A partir de un llamado al 911, un móvil policial inició inmediatamente una persecución que los llevó hasta el Barrio de Emergencia “2 de Abril”, donde lograron recuperar la Honda Tornado. En ese momento, los asaltantes lograron fugarse.

De acuerdo con lo que llegó a verse en las imágenes del asalto, los motochorros lo amenazaron con armas blancas y golpearon al trabajador de prensa para tirarlo de su moto y llevarse sus pertenencias: además del vehículo y el teléfono, robaron algunos documentos. “¡Pasa la plata! ¡Pasa la plata”, se escucha que gritan en la grabación, con la cámara apuntando hacia el suelo.

“Estoy bien, es el susto, el feo momento que uno pasa. Estaba parado sobre Ricchieri esperando la salida, cuando de repente siento que alguien me saca la aplicación del casco y en el momento que me voy a correr, alguien me golpea y me tira de la moto. Con un cuchillo, amenazándome, ‘¿arranca la moto?’. Después de ahí dieron la vuelta y se fugaron por la entrada, de contramano, para el lado del barrio de Madero”, relató el movilero desde la Comisaría Sexta de Villa Madero.

La víctima fue un trabajador de TN. Ocurrió en General Paz y Riccheri

Además, el motocam relató que el golpe que recibió por parte de los delincuentes, antes de ser arrojado al suelo, fue en los riñones. Luego del asalto, la víctima pidió ayuda a otro motociclista que pasaba por la zona para llegar a una estación de servicio.

Tras la denuncia realizada por el empleado, se desplegó un operativo policial para dar con los sospechosos que se dieron a la fuga.

Un viernes difícil

Ese mismo día, en la zona de Constitución, un hombre le robó el celular a una joven de 17 años que esperaba en la parada del colectivo 143 y salió corriendo hacia la autopista de la avenida 9 de julio Sur. En su huida a pie fue impactado por un vehículo que se dirigía hacia el Puente Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, y murió.

Luego de un llamado al 00, miembros de la División Orden Urbano de la Policía de la Ciudad arribaron a la zona en donde se encontraba el cuerpo del hombre, de aproximadamente 20 años. Sufrió una lesión en su cabeza. Su muerte luego fue constatada por el SAME.

La víctima del robo, una mujer de nacionalidad paraguaya, declaró que dos hombres que se encontraban en la misma parada que ella al momento del hurto persiguieron al delincuente para ayudarla a recuperar el teléfono. Sin embargo, al llegar a la autopista escucharon un golpe y vieron al joven caído sobre la traza.

El conductor que impactó al ladrón se encontraba a bordo de un Volkswagen Sharan y llevaba a sus hijos al colegio, ubicado en la zona oeste.