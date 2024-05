Video: le robaron al “motocam” de un noticiero a punto de salir al aire y quedó todo grabado

La víctima fue José Luis Mozón, de TN. Ocurrió en General Paz y Ricchieri

El motocam del canal de televisión TN sufrió un robo en la mañana de este viernes cuando estaba a punto de salir al aire. José Luis Mozzón se encontraba trabajando en la zona de la autopista Ricchieri y avenida General Paz cuando fue atacado por dos delincuentes armados con cuchillo.

Los motochorros lo amenazaron con armas blancas y lo golpearon para tirarlo de su moto y llevarse sus pertenencias: el vehículo, su teléfono y algunos documentos. “¡Pasa la plata! ¡Pasa la plata”, se escucha que gritan en la grabación, con la cámara apuntando hacia el suelo.

Según informó el canal, “El Pollo” se encuentra fuera de peligro y los oficiales de la Policía lograron devolverle el vehículo con el que trabajaba, ya que los delincuentes tuvieron que abandonar la moto en el barrio para evitar un control y darse a la fuga. Sin embargo, los motochorros no han sido capturados aún.

“Estoy bien, es el susto, el feo momento que uno pasa. Estaba parado sobre Ricchieri esperando la salida, cuando de repente siento que alguien me saca la aplicación del casco y en el momento que me voy a correr, alguien me golpea y me tira de la moto. Con un cuchillo, amenazándome, ‘¿arranca la moto?’. Después de ahí dieron la vuelta y se fugaron por la entrada, de contramano, para el lado del barrio de Madero”, relató Mozzón, desde la Comisaria Sexta de Villa Madero, Partido de La Matanza.

Además, el motocam relató que el golpe que recibió por parte de los delincuentes, antes de arrojarlo al suelo, fue en los riñones.

Noticia en desarrollo.