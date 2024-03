Carlos Carrascosa habló tras la perpetua a Pachelo: “Es una satisfacción saber que está condenado el asesino de mi mujer”

María Marta y Carlos Carrascosa

A Carlos Carrascosa (79) le tiembla la voz cuando habla. Sólo él puede dar cuenta de la ansiedad con la que esperó este fallo Casación: desde esa Navidad de 2022 en que se presentó la apelación a la absolución de Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce que vivía inquieto. “Es muy difícil transmitir la emoción que siento”, le explica a Infobae luego de conocer que la Sala II revirtió ese fallo y le dieron prisión perpetua por el asesinato.

Desde la ciudad de Luján, donde vive, y acompañado de la gente que lo ha apoyado durante todo este tiempo, el viudo avisa: “Lo que sí, creo que esto fue una gran enseñanza”. Y da sus razones. “Cuando uno tiene un objetivo, no hay que parar y hay que bancarse todas las vicisitudes, todas las injusticias, todo; y seguir y seguir”, dice el hombre que fue condenado y absuelto por el crimen de su mujer y que promovió el juicio contra Pachelo.

Y agrega: “Yo no creo mucho en Dios, o no creía mucho en Dios; pero Dios me dio los hombros para poder bancarlo; y eso es mucho. Y me levanté y seguí presionando para saber la verdad. Dios ahora me dio la satisfacción de darme el objetivo de saber que está condenado el asesino de mi mujer”.

En esa reflexión, Carrascosa habló sobre María Marta: “Espero que, por suerte, pueda descansar en paz, porque ella también debe haber sufrido lo mismo que yo sufrí, porque éramos muy compañeros y siento que fuimos muy compañeros en todo esto”.

Noticia en desarrollo