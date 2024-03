Horror en La Plata: baleó a su ex, mató a su hijastra, su ex luego le quitó el arma y lo mató

Policía Científica en la escena del hecho

Un brutal doble homicidio ocurrió hoy miércoles por la madrugada en la zona de Villa Ponsati, jurisdicción de La Plata. Un hombre identificado como Mario Carbajal llegó a una casilla para balear a su ex, que se encontraba con su nueva pareja. No solo le disparó a la mujer: también mató a Alma, de once años, hija de su ex pareja, de una relación anterior.

La ex pareja, Laura Beatriz González, logró arrebatarle el arma tras un forcejeo. Allí, le disparó en el pecho al agresor y le quitó la vida, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho, ocurrido en la esquina de las calles 120 y 603, fue reportado a las autoridades por la actual pareja de la mujer atacada, que estaba en el lugar. Frente a personal de la Comisaría 16° de la Policía Bonaerense, aseguró que Carbajal llegó a la casilla con un revólver, a gritos. Así, se trenzó en una discusión con González. Luego, comenzó a disparar. Una bala impactó en la cabeza de Alma, que falleció al instante. Otra, en la cara interna del muslo derecho de la mujer.

Ya herida, González se abalanzó sobre su ex y comenzó a forcejear con él. Allí, le arrebató el arma y le disparó en el pecho. Carbajal también murió en el acto. Entonces, su pareja, testigo de toda la secuencia, llamó a la Policía.

Llegó una ambulancia del SAME al lugar, que constató las muertes. El revolver usado en el hecho, calibre 22, con cachas de madera, fue encontrado en el piso de la casilla. La mujer fue trasladada al Hospital San Martín, sin riesgo de vida. El cadáver de Carbajal fue registrado. Llevaba una riñonera al cinto con gran cantidad de balas.

Policía Científica trabajaba en el lugar al cierre de esta nota. La investigación del hecho está a cargo de la UFI N°17, de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.

La sangre de una de las víctimas en el lugar

Creían que murió en un incendio pero tenía un tiro en la cabeza

La fiscal Di Lorenzo está a cargo de esclarecer otra muerte ocurrida a comienzos de esta semana en la jurisdicción de la capital provincial.

Pablo Carneira, un hombre de 41 años, acumulador compulsivo, había fallecido en medio de un incendio en la pieza de pensión que ocupaba, minada de basura. Los bomberos de la zona apagaron las llamas y se logró recuperar el cuerpo, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Los efectivos de la Comisaría 3° llegaron a las 8:20 de la mañana del lunes al domicilio de Carneira, ubicado en la esquina de 124 y 44, tras la alerta realizada por una vecina del barrio, junto con tres dotaciones de bomberos que lograron apagar las llamas. Allí, encontraron su cadáver ya carbonizado. La cantidad de residuos en el lugar dio cuenta de su condición de acumulador.

Al analizar el cadáver durante la autopsia, se descubrió que tenía un tiro en la cabeza.

Tras esta revelación, la fiscal ordenó una nueva búsqueda en la habitación incendiada, para intentar encontrar el arma y determinar si la muerte de Carneira fue un suicidio, o descartar esa hipótesis. La búsqueda, desde ya, se volvía difícil por la cantidad de residuos en el lugar.