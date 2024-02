Detuvieron a un ex comisario de la Policía Bonaerense por el crimen del monaguillo en Lanús

El lugar donde se cometió el ataque

Un ex comisario de la Policía Bonaerense fue detenido este jueves en el marco de un allanamiento de urgencia en la localidad de Villa Centenario, ordenado por la jueza de Garantías 1 de Avellaneda-Lanús, Mariela Bonafine. Según confiaron fuentes del caso a Infobae, lo acusan de haber participado en el crimen del monaguillo Germán Zuccarelli (46) y de su tía, Ana Russo (77), acribillados a balazos cuando regresaban a su casa en el partido de Lanús.

Las cámaras de seguridad finalmente fueron la clave de este caso que conmueve a la comunidad religiosa, como habían anticipado las fuentes consultadas por este medio. Fueron por las imágenes que siguieron el coche de los homicidas, un Volkswagen Cross Fox, desde General Pico, entre Eva Perón y General Guido, donde atacaron al monaguillo y su tía el viernes pasado, hasta el partido de Lomas de Zamora.

“Se ha visto al sospechoso a 20 metros de donde dejaron el auto abandonado, pero también hay testigos que refieren que el vehículo involucrado en el crimen estaba estacionado en su casa”, explicaron parte de por qué se lo detuvo y se lo allanó de urgencia en una causa que investiga la fiscal María Silvia Bussano de la UFI N° 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Pero no sólo se basan en eso. “Se ha establecido que este sospechoso tenía algún tipo de vinculación con parientes de las víctimas”, ampliaron las fuentes parte de cómo lo conectaron con el doble asesinato. Por ello, la fiscal del caso investiga en la trama familiar para ajustar el móvil del crimen.

Germán Zuccarelli, el monaguillo que fue asesinado junto a su tía en Lanús

Las cámaras de seguridad privadas y municipales habían sido cruciales para poder identificar el auto de los homicidas que atacaron a balazos a las víctimas cuando estaban a 200 metros de su casa ese viernes a las 22.30.

Pero también las cámaras y los domos fueron trascendentales para constatar que los homicidas habían hecho inteligencia: 24 horas antes del ataque a tiros habían pasado por la misma cuadra en la que, al día siguiente, Zuccarelli recibió seis disparos en la zona del torso con un arma de fuego calibre .22 y su tía, cuatro tiros en la parte baja del abdomen.

Así, ya este miércoles se había conocido que los investigadores le habían seguido la pista al Volkswagen Cross Fox hasta un partido de la zona Sur del Conurbano: era Lomas de Zamora, más precisamente la localidad de Villa Centenario.

Las víctimas del doble crimen de Lanús

En paralelo, la apertura del celular de la víctima, que hará el área de Cibercrimen de la Policía Bonaerense, será clave para robustecer o no la pista de la trama familiar detrás del crimen y también el rol del ex comisario de la Bonaerense detenido este jueves. Hay que recordar que el robo había sido descartado como móvil e, incluso, se sopesaba la chance de que se hubiesen equivocado de víctimas. No fue así.

Por lo pronto, lo que era un misterio hasta hace 24 horas empieza a tomar forma para los investigadores: “Estamos convencidos de que de ese seguimiento va a surgir la pista que nos lleve a los asesinos”, habían comentado un día antes del arresto. Y así fue.

Lo concreto es que ese viernes 2 de febrero, a las 22.30, Germán y su tía, quien padecía Alzheimer, regresaban caminado a su casa por la calle General Pico, a cuatro cuadras de la comisaría 8° del barrio Villa Obrera.

Zuccarelli era un devoto ferviente

Les faltaba doscientos metros para llegar cuando apareció un Volkswagen Cross Fox. Sin mediar palabra, los homicidas abrieron fuego contra las víctimas y huyeron. Zuccarelli murió en el acto. La mujer, en tanto, fue trasladada de urgencia al hospital Narciso López de Lanús, donde agonizó hasta que confirmaron su fallecimiento este domingo.

Quién era el monaguillo

Zuccarelli, seguidor del padre Ignacio Peries en Rosario, era dueño de una librería y santería ubicada en Avellaneda y tenía participación activa en la parroquia de su zona, con la que organizaba viajes a la peregrinación de Luján.

También convocaba a encuentros pastorales en parroquias de La Boca y participó activamente en las movilizaciones contra la votación del aborto legal en el Congreso en 2019.

Sus amigos le decían “El Tano”, no tenía hijos y vivía con sus padres. Había cumplido los 46 años el 1° de noviembre pasado y también se dedicaba a la venta de purificadores de agua.