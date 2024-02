Quién era Germán Zuccarelli, el monaguillo asesinado a tiros en Lanús

Seguidor del padre Ignacio Peries en Rosario, Zucarrelli era dueño de una librería y santería ubicada en el partido bonaerense de Avellaneda.

Apodado “El Tano”, Germán Zuccarelli, el monaguillo asesinado a tiros el pasado viernes por la noche mientras caminaba junto a su tía, Ana Russo, por las calles de Lanús, dejó su huella en la comunidad católica de su barrio. Con una profunda fe en Cristo y la Virgen María, no sólo participaba activamente en la parroquia de su zona, con la que organizaba viajes a la peregrinación de Luján y coordinaba los grupos de fieles que se sumaban a la experiencia, sino que además era dueño de una santería ubicada en el partido de Avellaneda. Seguidor del padre Ignacio Peries en Rosario, era dueño de la librería y santería ubicada en Avellaneda y tenía participación activa en la Parroquia Santuario San Cayetano, de Lanús. Además convocaba a encuentros pastorales en parroquias de La Boca, y participó activamente en las movilizaciones contra la votación del aborto legal en el Congreso en 2019. También se dedicaba a la venta de purificadores de agua.

“Justicia por Germán Zucarrelli. No lo puedo creer, una locura. Estoy segura que no existía una persona más dulce, cariñoso, siempre preocupándose por todos y no se puede entender cómo lo mataron... Haremos justicia Germán. Toda la diócesis y el Ministerio de Música de Avellaneda/Lanús, tus amigos, todos estamos en shock”, reza el sentido mensaje que publicó el sábado a la noche Rosana, una amiga de Zuccarelli, en su perfil de Facebook.

Walter, amigo de Zuccarelli, también volcó su tristeza en las redes sociales y recordó a Germán como “un hombre solidario, con virtudes y defectos como cualquier cristiano, con una profunda fe en Cristo y María”.

Germán Zuccarelli participaba activamente en la Parroquia Santuario San Cayetano, ubicada en Lanús, y organizaba peregrinaciones a la Basílica de Luján

“Era un buen hombre, era monaguillo de San Cayetano y la tía cantaba en el coro de la iglesia. A él le llamaban el pelado bonachón”, comentó una vecina en diálogo con el diario local La Defensa.

“Santuario San Cayetano, tu lugar en el mundo. Ahí estaremos para despedirte con un hasta pronto Tano querido”, publicó otro amigo suyo en Facebook. Y con un evidente dolor por la trágica muerte de Zuccarelli, el amigo agregó: “Quedarás grabado en mi corazón por las peregrinaciones a Luján juntos que eran largas confesiones, largas discusiones, lágrimas de alegría en cada llegada, enseñándonos mutuamente, los rosarios en el camino, el ánimo que nos dimos siempre, las charlas con peregrinos ocasionales, las ideas en momentos de organización, nuestras terquedades hasta negociar quien ganaba, nuestras profundas diferencias políticas que supimos dejar de lado por el cariño mutuo, como me enseñaste la historia de nuestro Sanca, el disfrute de encuentros nacionales... Parecen cosas simples pero me quedarán a fuego en el corazón. Tu amor por Cristo y María no quedará en el olvido, fuiste un apóstol más. Me resulta increíble escribir esto. Rogá por nosotros, Tano querido”.

Familiares y amigos recuerdan a Zuccarelli como un hombre con "una profunda fe en Dios y la Virgen María":

“Queridos hermanos: con profundo dolor y tristeza, pero confiados en que el Señor hace su obra en cada uno de nosotros, les informamos que nos toca despedir a Germán, quien partió a la casa del Padre. Pedimos oración por su eterno descanso, y por su familia, que Dios les conceda la fortaleza necesaria para poder transitar su pérdida”, dice el comunicado publicado por la citada iglesia.

Desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Piñeyro también lamentaron la muerte del monaguillo.

“La Parroquia Nuestra Señora del Rosario se une al gran dolor de la Parroquia San Cayetano. Desde aquí, y con nuestras oraciones, acompañamos a la familia en este penoso momento de la partida de Germán Zucarelli. Que Dios nuestro Señor misericordioso lo reciba en sus brazos. Recordamos también con mucho cariño su paso por el coro de esta parroquia en épocas del Padre Fernando Abraham. Un siervo de Dios que hoy nos ha dejado. QDP”, escribieron.

El hombre no tenía hijos, residía con sus padres y había cumplido los 46 años el 1° de noviembre pasado. En sus redes sociales también solía compartir publicaciones de Boca Juniors, club del cual era hincha.

El caso

Zuccarelli y Ana Russo, su tía de 77 años, fueron atacados a tiros desde una camioneta en el partido bonaerense de Lanús. El crimen ocurrió alrededor de las 22.30 en la calle General Pico, entre Eva Perón y General Guido, a cuatro cuadras de la comisaría 8° del barrio Villa Obrera y a dos de la casa de una de las víctimas.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, las víctimas caminaban por la calle rumbo al domicilio de la mujer cuando fueron acribillados desde una camioneta Ford Eco Sport negra, sin mediar palabras. Investigadores del caso coinciden en que Zuccarelli acompañaba a su tía cada noche.

Producto de las lesiones sufridas, Zuccarelli falleció en el acto, mientras que la mujer fue trasladada de urgencia al hospital Narciso López de Lanús, donde agonizó un día y medio hasta que ayer domingo confirmaron su deceso. Russo también residía en Lanús y compartía domicilio fiscal con su sobrino. Tenía dos disparos en la cadena y dos en el abdomen.

Germán Zuccarelli y Ana Russo fueron asesinados el pasado viernes 2 de febrero en el partido de Lanús.

Hoy a la mañana, familiares y amigos despidieron los restos de Zuccarelli en una casa velatoria de Lanús, y luego acompañaron el féretro hasta el cementerio municipal.

El expediente, que se investiga como un doble homicidio está a cargo de la fiscal María Silvia Bussano, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, la misma encargada de esclarecer el crimen del ciudadano ruso Eugenio Sipatov, asesinado por motochorros el mes pasado.

En las últimas horas, la fiscal Bussano halló videos de cámaras de seguridad que muestran el momento del hecho y ahora, con la colaboración de la DDI de Lanús-Avellaneda, analiza klas imágenes para identificar a los atacantes. Por lo pronto, se habrían fugado en un auto del que no se vería la patente, al menos en las filmaciones disponibles.

Todavía se intenta establecer la hipótesis del crimen. Por lo pronto, un intento de robo estaría descartado.