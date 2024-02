La palabra del concejal de Lanús al que le robaron el auto: “Los delincuentes vienen a delinquir desde el barrio Zavaleta”

Gabriel Sandoval, la víctima del robo, es un concejal del municipio de Lanús

El 2 de febrero a la noche, Gabriel Sandoval cenaba con un grupo de amigos en una vinoteca de Lanús Oeste cuando tres delincuentes lo apuntaron con un arma al grito de “dame el Corolla”. Nervioso, el dirigente de Unión por la Patria que, actualmente, es secretario del Concejo Deliberante entregó las llaves del Toyota, su celular y algo de dinero.

Te puede interesar: Un concejal de Lanús fue asaltado y le robaron el auto: lo recuperó la Policía de la Ciudad, a cargo de un ex candidato a intendente de su municipio

Si bien más tarde logró recuperar el vehículo, el funcionario apuntó contra el desempeño del actual Secretario de Seguridad y Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz —quien en 2023 fue el candidato a intendente de Juntos por el Cambio en el municipio del sur del conurbano bonaerense mientras se desempeñaba como secretario de seguridad local— y habló de una “falta grave de cooperación”.

Es que, luego de que se diera a conocer la noticia, una versión indicaba que la Policía de CABA había recuperado el auto, al que finalmente hallaron en la intersección de las calles Río Cuarto y Limay, en el barrio porteño de Barracas. Para Sandoval se trató de una versión a medias y quiso dar la suya. Lo hizo a través de un descargo que comienza así:

Te puede interesar: Un policía de la Ciudad mató a balazos a uno de los tres ladrones que le robaron el celular

“Vi en estos días que algunos medios, seguramente con información proporcionada por Diego Kravetz, dijeron que el hecho había sido resuelto desde la ciudad de Buenos Aires, pero lo único que hizo Kravetz fue proteger a los delincuentes. La policía bonaerense persiguió a los malvivientes y pudo recuperar el vehículo robado en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. En ningún momento la Policía de la Ciudad que conduce Kravetz intentó cooperar con la bonaerense, sino todo lo contrario”, apuntó.

Sandoval también es el Presidente de Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste Florencia Illbele

Consultado por Infobae, el funcionario detalló lo ocurrido y explicó cómo fue el operativo para recuperar su vehículo. Dijo que después de que le robaron corrió hacia la calle para pedir ayuda y que, en ese momento, se cruzó con un patrullero de Seguridad Ciudadana que lo llevó hasta la Comisaría 1° de Lanús, donde radicó la denuncia. Allí, además, aportó un localizador de su teléfono celular que permitía rastrear dónde estaba el aparato que se habían llevado los ladrones. Con esa pista, explicó, el personal policial de la Comisaría 1° de Lanús salió en busca del Corolla blanco.

Te puede interesar: Detuvieron a tres colombianos que robaron un departamento en Caballito y desde el Gobierno porteño pidieron que se los expulse del país

Según marcó el GPS, los malvivientes escaparon en dirección a la ciudad de Buenos Aires. “Salieron por Pavón, subieron por Puente Pueyrredón y bajaron a la altura de Barracas”, dijo Sandoval. En efecto, horas después del robo, el funcionario logró recuperar el vehículo, pero no su teléfono. “El localizador nos mostraba que estaba en el barrio Zavaleta, pero la fiscal en turno no quiso hacer el allanamiento y tuve que retirarme. Teníamos una pista y, por algún motivo decidieron no llevarla adelante”, dijo Sandoval a Infobae.

Y siguió: “Hay una falta de cooperación grave de parte de Seguridad de CABA para con los vecinos de Lanús. No me parece un tema a pormenorizar porque muchos de los robos que suceden en Lanús vienen del barrio Zavaleta. Es notorio que cruzan a delinquir desde ahí. De hecho, los que se llevaron mi auto estuvieron estacionados frente a la vinoteca cerca de 40 minutos, antes de venir a robar”.

Así fue hallado el vehículo en la intersección de las calles Río Cuarto y Limay

A tres días del robo, Gabriel Sandoval sabe dónde está su teléfono pero no logró recuperarlo. Su disconformidad con el accionar policial y de los funcionarios de la Ciudad quedó expuesto al cierre del descargo que escribió.

“Ni (Néstor) Grindetti (NdR: intendente de Lanús) ni Kravetz intentaron resolver nada, más bien da la sensación que protegen a los delincuentes que le roban a los vecinos de Lanús. Nada hicieron por la seguridad cuando gobernaron Lanús y muchos menos hacen hoy por nuestros vecinos. Esta es la realidad de lo qué pasa en nuestra Ciudad, todos los días vienen delincuentes desde Capital Federal pero no le permiten a la policía bonaerense actuar para cuidar a nuestros vecinos”, concluyó.