Detuvieron a un falso neurólogo que atendía pacientes a domicilio

El falso neurólogo tras ser detenido

Un jubilado de 73 años fue detenido este jueves por el delito de ejercicio ilegal de la medicina. Está acusado de hacerse pasar por médico neurólogo. Las autoridades lo arrestaron en un domicilio del barrio de Altos de San Lorenzo, en el partido de La Plata, donde había ido a atender a una paciente.

El hombre fue identificado como Oscar Alfredo Martínez y, según fuentes del caso, tiene conocimientos en el tratamiento de la salud, ya que es un enfermero retirado, aunque no así en la rama de la neurología, lo cual no pudo certificar ante los efectivos policiales que lo detuvieron.

El arresto se produjo en una vivienda de la Calle 1 bis. Personal de la Comisaría 8va platense se dirigió hasta allí tras una denuncia de la dueña. Ella les relató a los policías que su sobrina posee una enfermedad degenerativa e irreversible en las piernas y debió ser atendida en el domicilio.

Contó que, en ese contexto, primero recibió a un médico privado, pero por cuestiones personales tuvo que cambiar al profesional por otro. Así, la mujer y su sobrina cruzaron caminos con Oscar Martínez.

De acuerdo al relato de la denunciante, Martínez fue dos veces a su casa. En la primera sesión, el supuesto neurólogo le aplicó una inyección a la paciente (la tía desconoce qué droga le suministró a su familiar). La mujer sospechó del presunto médico y, previo a la segunda sesión que habían programado con Martínez para hoy, pidió personal policial.

De esa manera, efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Policía Bonaerense se presentaron en el domicilio y esperaron la llegada del acusado. Martínez arribó en su auto Chevrolet Corsa e inmediatamente fue aprehendido. Tenía consigo 15 ampollas de medicamentos varios y cinco jeringas completas y una vía intravenosa, según detallaron las fuentes.

Los elementos secuestrados al acusado

Los agentes constataron que Martínez no es un médico neurólogo sino un enfermero jubilado desde hace varios años. Ante esta situación, lo trasladaron a la comisaría. Además, secuestraron los elementos de medicina que transportaba y el vehículo en el que se movilizaba.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°16 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien avaló las actuaciones policiales e impartió directivas para iniciar actuaciones por el delito de ejercicio ilegal de la medicina.

La práctica ilegal e irresponsable de la medicina está contemplada en el artículo 208 del Código Penal, que prevé penas de quince días a un año de prisión.

Meses atrás, también en La Plata, las autoridades detuvieron a una falsa médica que ejercía sin título y atendía pacientes en su casa ubicada en la localidad de City Bell. Se trata de una mujer identificada como Gloria Chizzo que había sido denunciada en abril del 2022 por un hombre de 38 años que había asistido a una serie de consultas con ella debido a un problema de salud que atravesaba.

A modo de solución a su sintomatología, la sospechosa le había indicado un tratamiento al hombre. No obstante, con el paso del tiempo, el denunciante comenzó a inquietarse porque no veía mejoras en su afección. Disconforme con la atención brindada, el paciente decidió ir a ver a otro profesional de la salud que pudiera ayudarlo. Al relatarle su historial y su experiencia con quien le había dado los primeros diagnósticos, el nuevo médico afirmó no conocer a la colega en cuestión. Además, le señaló que el tratamiento que le había indicado no era el acertado.

En este marco, el paciente realizó una denuncia y la investigación posterior de la DDI platense llevó a que Chizzo fuera imputada por el delito por falsificación o adulteración de documentos y usurpación de títulos y honores.