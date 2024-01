Apareció el cuerpo del turista que cayó de una moto de agua en Córdoba

Lago Embalse, lugar donde ocurrió el incidente y el posterior hallazgo (Google Maps)

Este miércoles apareció flotando el cuerpo del hombre de 38 años que había desaparecido en el Lago de Embalse, ubicado en Córdoba, luego de caer de una moto de agua hace tres días atrás.

Te puede interesar: Desapareció al caer al Río Paraná y lo buscan desesperadamente en Corrientes

Tras una intensa búsqueda el hombre fue encontrado ayer a las 19:30 a metros del punto cero desde donde iniciaron el rastreo. Así lo informó la Secretaría de Gestión de Riesgo.

La desaparición motivó a un importante operativo de búsqueda del que participaron más de un centenar de agentes, entre buzos, personal del Duar, Etac, Seguridad Naútica, Policía y Defensa Civil

Te puede interesar: Hallaron el kayak de los pescadores desaparecidos en Pinamar

“Confirmamos que apareció un cuerpo flotando en el lago, su familia ya fue comunicada del hallazgo. Apareció en la zona donde estábamos buscando, a pocos metros del punto cero”, informó Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Riesgo Climático de la Provincia de Córdoba.

Según detalló el medio eldoce.tv, el muchacho había llegado desde su ciudad para disfrutar de un día al aire libre entre las localidades de Villa del Dique y Villa Rumipal, junto a varios amigos.

Te puede interesar: Otra búsqueda en el mar: alquiló un kayak en Claromecó, se metió al mar y desapareció

No obstante todo terminó en tragedia cuando cayó al agua tras realizar una maniobra peligrosa que lo desestabilizó y provocó que tanto él como su acompañante de 24 años terminaran dentro del lago.

Mientras que su amigo pudo ser rescatado a tiempo por una lancha de Seguridad Náutica, él desapareció de la superficie de forma inmediata sin dejar rastro.

Es importante destacar que según la investigación, el hombre no llevaba chaleco salvavidas, tampoco tenía experiencia en navegación del vehículo y no sabía nadar.

Desde ese momento hasta el día de ayer la búsqueda fue incesante, inclusive abrieron el radar de investigación y ampliaron dos hectáreas y media desde donde se había producido el accidente.

La búsqueda llegó a más de 20 metros de profundidad y fue ejecutada por buzos especializados. Así lo destacó el medio local La Voz. También fueron recorridos a pie sectores de alrededor de la zona y sobre todo orillas.

En total trabajaron 53 rescatistas con kayak, 13 embarcaciones a motor, 11 buzos especializados, 7 drones, 5 operadores de comunicación, 3 asistentes en salud mental y 7 canes adiestrados para la búsqueda

La búsqueda fue larga y difícil debido a la longitud con la que cuenta el lago, más de cinco mil hectáreas, lo que lo convierte en el más extenso de la provincia de Córdoba.

Pinamar: desaparecieron navegando en un kayak y aún no hay rastro de ellos

Gabriel Raimann y Ramón Román, los dos amigos desaparecidos en Pinamar tras ingresar al mar en kayak

Ya pasaron 10 días de la desaparición de Ramón Román y Gabriel Raimann, los dos amigos que el domingo 14 de enero ingresaron al agua desde la bajada náutica de Valeria del Mar y todavía no hay noticias sobre su paradero. Si bien es cierto que en los últimos días se concretó el hallazgo de la embarcación en la que viajaban y un flotador, las autoridades no son nada optimistas. Según pudo saber Infobae, desde Prefectura Naval Argentina (PNA) se comunicaron con las familias de ambos pescadores y les comunicaron que no esperan encontrarlos con vida.

Esto provocó el repudio de los parientes de los desaparecidos, que lo expresaron a través de un comunicado en el que cuestionaron las decisiones que se tomaron en la búsqueda y reclamaron: “Exigimos a las autoridades que nos retribuya todo el tiempo perdido y continúen con la investigación por todos los medios habidos y por haber”.

El bote en el que navegaban los amigos pescadores fue hallado el sábado pasado a la altura de Villa Gesell, a más de 30 kilómetros mar adentro. Más temprano ese mismo día, además, se había encontrado un flotador de color amarillo perteneciente al kayak. Fue localizado en la playa, también en Villa Gesell, a pocos kilómetros del Faro Querandí.

Los familiares de Román continúan con la búsqueda de manera particular. Tras rastrillar por sus medios con avionetas, helicópteros y embarcaciones que contrataron, ahora recorren la costa desde la zona del Faro Querandí hasta Mar Chiquita.

<br/>