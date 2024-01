Crimen en Santa Teresita: el sospechoso de la remera amarilla le pegó a Tomás Tello luego de que lo apuñalaran

El crimen de Tomás Tello en Santa Teresita: las imágenes del ataque

Santa Teresita, enviado especial.- La Justicia identificó a otro de los agresores de Tomás Valentín Tello Ferreyra, el adolescente de 18 años que fue asesinado por una patota en Santa Teresita. Se trata de un violento que vestía remera amarilla al momento de los hechos, tal cual consta en las imágenes del caso. Es buscado intensamente, al igual que otros que, por el momento, no fueron individualizados, según adelantaron fuentes judiciales a Infobae.

El sospechoso en cuestión quedó registrado en el video que ilustra esta nota. En esas imágenes se ve parte del patio delantero de la vivienda donde acorralaron y atacaron a Tomás para darle muerte. Allí, el sujeto de remera amarilla acorraló a la víctima y le pegó luego de que le propinaran la puñalada mortal en el corazón.

En la misma filmación, además, se advierte que otro de los agresores, en su caso vestido con camiseta blanca con una raya gris, se tomaba el vientre con la mano derecha como sosteniendo algo, mientras salía sigilosamente de la propiedad de 44 al 11 donde minutos después la Policía encontraría a Tomás gravemente herido.

Minutos antes, la agresión había comenzado en la playa, a la altura de calle 38, cerca del muelle. También hay videos de esa escena. “En 44 y Costanera siguieron con el ataque y, luego, lo acorralaron y le dieron muerte en una casa que está en 44 al numeral 124″, describieron fuentes del caso la progresión de los hechos de la mañana de Año Nuevo.

Otra filmación que tienen los investigadores del crimen en Santa Teresita

La investigación del caso está en manos del fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 del departamento judicial de Dolores. Nueve personas fueron detenidas, siete mayores y dos menores, en su mayoría vendedores ambulantes y entre los que está el sindicado como homicida, identificado como Damián Kopelian (21).

El fiscal comenzó a indagarlos este martes por los delitos de homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía. Kopelian fue uno de los primeros. También su padre y su primo. Todos se negaron a declarar y luego el fiscal pidió su detención formal.

La trama detrás del crimen es la de una venganza. “Hubo un problema en una fiesta anterior entre Tomás y sus agresores. Se cruzaron en la zona del muelle de Santa Teresita y los victimarios decidieron vengarse”, habían confiado las fuentes del caso a Infobae por qué de tanta saña contra el adolescente.

El padre de Tomás, Daniel Tello, en diálogo con TN confirmó la versión y explicó que ya conocía a los asesinos: “Hubo una fiesta de despedida de año en la casa de mi hijo. Supuestamente, el asesino estaba y no lo dejaron entrar. Hubo una discusión, se empezaron a pelear, yo llego y los separo, yo mismo saco a los dos chicos estos y me los llevo una cuadra para que se puedan ir tranquilos, para que nadie haga nada. A Damián Kopelian saqué. Y después me terminó matando a mi hijo. Se la tenían jurada, lo andaban buscando y me lo mataron”.

El lamento de los familiares en el último adiós a Tomás (Ezequiel Acuña)

Incluso, Daniel comentó que Tomás le había dicho que lo estaban buscando. “Me lo dijo el 31 de la noche mientras yo estaba cocinando el asado con él. Me dijo: ´Papi, ¿viste el problema la otra vez? Dicen que me andan buscando´. ´¿Para qué?´, le pregunté. ´No sé´, me dijo. ´Bueno, hijo, no salgas, quédate acá en casa. Vos sabés cómo es. Siempre pelea, siempre hay botellazos, siempre todo el año lo mismo´, le contesté y me dijo: ´No, no va a pasar nada, papi´”, reveló.

Este martes, los resto de Tomás partieron sin velatorio rumbo al cementerio de Mar de Ajó, donde fueron inhumados. Los padres de la víctima están convencidos de que hay más involucrados en el caso.