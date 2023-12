Violación grupal en Palermo: habló uno de los condenados y dijo ser “completamente inocente”

Los jóvenes fueron detenidos luego de que una pareja de panaderos se percataran de lo que estaba sucediendo en el vehículo

Luego de la resolución de la Justicia, habló uno de los condenados por la violación grupal en Palermo y aseguró ser “completamente inocente”, por lo que consideró injusto haber pasado 22 meses detenido.

Durante la jornada del viernes, los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal, leyeron la sentencia contra los involucrados y dieron por terminado el juicio. Las penas más altas recayeron sobre Lautaro Dante Pasotti (25) y Ángel Pascual Ramos (24), y las más bajas en Thomas Fabián Domínguez (23) y Alexis Steven Cuzzoni (21); mientras que Ignacio Retondo (24) y Franco Jesús Lykan (24) quedaron absueltos.

Con respecto a Thomas Fabián Domínguez y Steven Alexis Cuzzoni, los jueces les fijaron una pena de un año de prisión a cada uno por el delito de “abuso sexual simple”. Aunque Retondo y Lykan fueron absueltos del delito de abuso, al segundo lo condenaron a seis meses de prisión al considerarlo responsable del delito de lesiones leves por haber golpeado a un testigo.

Dos de los condenados fueron encontrados culpables por el delito de abuso sexual con acceso carnal

En este contexto, habló Domínguez, quien recuperó la libertad, puesto que permaneció detenido durante 22 meses antes que la Justicia resolvió su pena. En un diálogo con Radio del Plata tras recuperar su libertad, el joven de 23 años aseguró: “Yo sé que soy completamente inocente, que lo que se me está reprochando es completamente injusto.”

“Todo lo que tuve que vivir, todo lo que tuve que pasar, para que lleguemos después de 22 meses a que me digan ´bueno, al final es un año nomás ´ ¿Por qué es un año? ¿Para justificar lo que pasé? ¿Para que esto cierre por algún lado? Porque esto hace agua por todos lados”, reprochó el condenado por participar en la violación grupal en Palermo.

Sobre la noche en la que él y los demás condenados abusaron sexualmente de una joven, Domínguez argumentó que “estaba alcoholizado, totalmente drogado, pasado de gira de rosca, no había dormido nada, la noche anterior había tomado cocaína”. “Obviamente no me acuerdo de todo, desearía acordarme”, expresó.

Luego de su descargo, dijo que va a “seguir luchando por las personas de su causa”, por lo que se refirió a Lautaro Dante Pasotti y Ángel Pascual Ramos, quienes recibieron las penas más altas. “También necesitan justicia”, expresó.

Las imágenes previas a la agresión sexual en Palermo

Pese a las consideraciones de Domínguez, el Tribunal los encontró culpables del delito de “abuso sexual con acceso carnal” por el hecho ocurrido en febrero de 2022 en la calle Serrano al 1300, en la zona de Palermo Soho, donde se encontraba el auto en el que los condenados violaron a una joven que habían conocido en el boliche “Espacio Ro Techno Bar”. El argumento más fuerte que tuvo la Justicia para condenarlos fue el ADN encontrado en la ropa e hisopados realizados a la víctima, que coincidían con los perfiles genéticos de Ramos y Ciongo Pasotti.

La víctima fue rescatada por una pareja de panaderos y otro vecino, quienes intervinieron en la situación al percatarse de lo que sucedía. Durante el juicio, la joven, identificada como R. declaró que no prestó consentimiento para tener relaciones sexuales con ninguno de ellos. Dijo que no tiene orientación sexual como para estar con hombres.

El fiscal del juicio, Fernando Klappenbach, le preguntó si ocasionalmente estaba con hombres y ella también lo negó. Fue una pregunta muy puntual en la que el representante del Ministerio Público intentó indagar si ocasionalmente podría estar con un hombre. La joven lo negó de manera categórica. El fiscal planteó además que la víctima había consumido alcohol, marihuana y otras sustancias, por lo que se encontraba inmersa en una evidente situación de vulnerabilidad química que afectaba sus capacidades”.

“Habló bastante de cuestiones atribuibles al estrés postraumático”, relataron las fuentes a Infobae. Contó que tiene pesadillas y un sueño recurrente: “Siento que me voy a morir. Sueño que me secuestran, que me llevan en un auto a un lugar muy oscuro”.