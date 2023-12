Tucumán: motochorros quisieron robar el dinero de los sueldos de los empleados de un sanatorio y los lincharon

Lincharon a un ladrón en Tucumán

El sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán fue escenario de una violenta secuencia en la que dos motochorros fueron linchados por un grupo de personas. Los sospechosos intentaron robarle un bolso con dinero a un hombre que estaba por entrar a un sanatorio. De acuerdo con lo que trascendió en medios locales tucumanos, el efectivo que querían llevarse los ladrones estaba destinado al pago de algunos sueldos del personal del Sanatorio Roca de la capital provincial. Tanto el asalto, la persecución y la detención de los delincuentes quedaron filmadas por una cámara de seguridad y un testigo.

El hecho comenzó ayer en horas de la tarde frente al centro médico en la avenida Roca. De acuerdo con lo que se observa en uno de los videos, un hombre se bajó de un camioneta roja con el bolso y cuando estaba por entrar al edificio, fue sorprendido por uno de los motochorros que lo esperaba escondido detrás de un árbol. Se presume que tenían el dato de que el bolso estaba lleno de dinero.

Apenas sintió que el ladrón, quien lucía una campera blanca y un casco, trató de arrebatarle el botín, la víctima se resistió y no soltó el bolso. En ese momento se trenzaron en una salvaje pelea. El delincuente le pegó un golpe de puño a la víctima cuando estaba en el piso y trató de tomar el botín. En ese momento no pudo pero en el medio de la riña, el bolso quedó en el piso.

Fue entonces que apareció en escena el cómplice, quien a bordo de la moto en la que pretendían escapar, pasó por el costado de la víctima, esperó a que el otro ladrón tomara el dinero y luego intentaron escapar. El plan no salió como esperaban porque no contaron con que la víctima no estaba dispuesta a perder el dinero.

En las imágenes se ve que en la huida de los ladrones, el hombre del bolso se abalanzó sobre la moto y comenzó a circular arriba de ellos en contramano por la avenida Roca. El escándalo obviamente llamó la atención de varios testigos. Algunos miraban desde lejos como el par de ladrones y la víctima se alejaban del hospital a bordo de la moto. Hasta acá la primera parte de la secuencia.

El desenlace se conoció luego gracias a un testigo que filmó cómo la moto, con tres personas a bordo, no puedo avanzar mucho más y cayó al asfalto sobre la avenida Néstor Kirchner. Segundos después varios transeúntes que observaron la secuencia, se acercaron para impedir que los delincuentes escaparan nuevamente y comenzaron a golpearlos.

Uno de los motochorros detenido

Quien manejaba la moto se llevó la peor parte. El video muestra cómo le pegaron cuando ya estaba completamente indefenso en el piso. El cómplice quiso huir a pie por la avenida a toda velocidad. No llegaría muy lejos.

Según comunicó oficialmente el gobierno de Tucumán, empleados del Distrito Urbano que se encontraban en la parada del colectivo de la línea 18, ubicada en la esquina con la avenida Roca, observaron unas 15 personas alrededor de los delincuentes. Algunos les pedían colaboración para controlar la situación. Otro efectivo policial, quien circulaba de forma ocasional por el lugar alcanzó y redujo al otro ladrón.

Cuando llegaron al lugar, el hombre asaltado -de 46 años- les relató con detalle lo que había comenzado frente al Sanatorio Roca y que terminó sobre la avenida Néstor Kirchner. Durante la persecución, el bolso se abrió y cayeron sobre la calle una gran cantidad de billetes. Uno de los delincuentes, por los golpes que presentaba fue traslado al Hospital Padilla y ambos quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo con lo que se dio a conocer en diversos medios tucumanos, los motochorros son dos hombres de 34 y 42 años, quienes cuentan con antecedentes.