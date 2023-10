Arrebató un celular, lo detuvieron los vecinos e intentó justificarse: “Fue sin querer”

Robó un celular y lo detuvieron los vecinos. "Fue sin querer", dijo (@nachocadario)

Un delincuente le arrebató el teléfono celular a un hombre en la Ciudad de Córdoba, pero gracias a la intervención de los vecinos el robo se frustró. Entre varios lograron reducirlo y consiguieron que devolviera el aparato. “Fue sin querer”, se defendió entre lágrimas.

Sucedió este miércoles pasadas las 12 en la calle Ribera Indarte al 500, en pleno centro cordobés. Según detallaron fuentes policiales a Infobae, el ladrón, de 18 años, le arrancó el teléfono a un hombre y huyó. Pero en el camino lo detuvo un grupo de vecinos, hasta que llegó la Policía.

La secuencia fue registrada por un periodista local y luego se hizo viral en redes. En el video, que encabeza esta nota y dura poco más de un minuto y medio, se puede ver el momento exacto en que los vecinos detienen al ladrón, tomándolo de la mochila. Luego, lo acorralaron contra la puerta de un local de motos, y lo increparon.

“¿Qué hiciste?”, le dijo uno. “Me robó el celular”, contestó el damnificado. “No, yo no le robé a nadie. Yo corría a otro chico”, intentó justificarse el delincuente. “Pero si se venía cambiando en el camino. Se sacó la campera”, lo acusó otro hombre.

Los vecinos lo retuvieron hasta que llegó la Policía. Quedó detenido

Ante la negación del robo, alguien propuso llamar al celular en cuestión. Rendido, el arrebatador se metió la mano en el bolsillo derecho del jogging y devolvió el aparato. “Fue sin querer”, aseguró y desató la furia del hombre asaltado. “¡¿Por qué me robaste?!”, comenzó a increparlo, mientras lo golpeaba.

El ladrón, en tanto, pedía “ayuda”.

“No le peguen de más”, intervino una mujer. De fondo, otra vecina justificó la golpiza y pidió más mano dura. “A estos hay que cagarlos matando. Hay que hacerlos cagar. A mí me mataron un familiar. Espero que no te vaya a pasar nada a vos”, sostuvo.

Según pudo saber este medio, finalmente, el delincuente fue aprehendido por el delito de “robo” y quedó a disposición de la Justicia en la Comisaría 1ª de Córdoba.

La zona donde ocurrió el arrebato

Más inseguridad en Córdoba

Un cordobés de 56 años fue asesinado este lunes de un disparo en la cabeza frente a sus tres hijos al ser abordado por al menos cuatro delincuentes que intentaron robarle la camioneta cuando salía de su casa para llevar a la menor a la escuela. Dos días después, ya suman tres los apresados.

El trágico episodio sucedió en la intersección de las calles Ischilín y Balnearia del barrio Comercial, en el Sur de Córdoba capital, a tan solo 20 minutos en auto de donde ocurrió el robo del celular este miércoles. La víctima, luego identificada como Juan Carlos Luna, recibió un balazo en la nuca y los homicidas huyeron sin lograr su cometido.

Malherido, Luna fue trasladado hasta el Hospital Príncipe de Asturias, en donde luego realizarle tareas de reanimación, los médicos constataron que había fallecido. Sus hijos, en tanto, resultaron ilesos.

La víctima fue trasladada al Hospital Príncipe de Asturias donde constataron su fallecimiento (Google Street View)

El fiscal de instrucción Víctor Chiapero solicitó las detenciones de los tres acusados por el delito de “homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma de fuego”, al tiempo que trabaja para dar con más partícipes del hecho.

Un día antes, el domingo de elecciones, la Policía detuvo a 11 adolescentes, de entre 12 y 17 años, por enfrentamientos entre bandas antagónicas, otros por robo a personas en situación de calle, y otro por rotura de vidrios en un edificio de Nueva Córdoba.

Los hechos sucedieron entre las 19 y 20 en calles céntricas y en la zona del barrio Nueva Córdoba de la Capital.

Para atrapar a los delincuentes, fueron clave las cámaras de la zona. “El trabajo del sistema de videovigilancia fue una herramienta fundamental para que logremos realizar el trabajo. Todos los aprehendidos quedaron a disposición del Ministerio Público y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)”, contó el comisario Claudio Jiménez, jefe del Cuerpo de Vigilancia Especial de Nueva Córdoba, a los medios locales.