Pidieron absolver a los policías acusados por el crimen de Joaquín Paredes previo a la lectura del veredicto

Este miércoles 16 de agosto, los seis policías acusados de haber sido partícipes del crimen de Joaquín Paredes, un joven de 15 años que falleció producto de un balazo durante un operativo policial, declararán por última vez luego de que los abogados defensores pidieran la absolución de todos. Al finalizar la jornada, el jurado popular dará a conocer su veredicto sobre los hechos.

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 25 de octubre de 2020, cuando la víctima estaba reunida en una plaza de la localidad cordobesa de Paso Viejo con un grupo de jóvenes. Un llamado anónimo denunció la reunión, debido a que en ese momento se encontraba vigente el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado durante la pandemia del Covid-19.

Luego de que los patrulleros llegaran al lugar, se produjo una discusión entre el grupo y los uniformados, quienes desataron una balacera en un intento de dispersarlos para que regresaran a sus casas. Como consecuencia de los disparos, el joven perdió la vida al instante tras recibir un impacto en la espalda, específicamente en la zona del hemitórax, mientras que otro chico de 15 años, llamado Brian Brandon Villada, tuvo que ser hospitalizado al ser herido en el brazo.

Entre los policías acusados, el más complicado sería Maykel Mercedes López (25), quien fue imputado en calidad de autor material del homicidio por haber disparado la bala que hirió a Paredes, mientras que Iván Alexis Luna (26), Enzo Ricardo Alvarado (29), Jorge Luis Gómez (34), y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27) fueron incriminados por los delitos de homicidio calificado por abuso de sus funciones, por ser miembros de las fuerzas policiales y por el uso de arma de fuego; homicidio calificado y agravado en grado de tentativa y abuso de armas de fuego agravado por la calidad del sujeto activo, es decir, ser policías. El sexto agente, Alberto Daniel Sosa Gallardo (43), fue inculpado por el delito de amenazas calificadas.

En medio de la audiencia en la que presentaron los alegatos, los abogados defensores de López, Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco, solicitaron la absolución del oficial al asegurar que se trató de un caso de legítima defensa al argumentar que este se había defendido de un ataque a pedradas que habrían iniciado los adolescentes. De esta manera, reclamaron que sea condenado a la pena más baja del delito de homicidio culposo.

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por Télam, Moreno cuestionó a la fiscal a cargo de la causa, Fabiana Pochettino, al señalar que “no le importó saber la verdad real de cómo sucedieron los hechos que está investigando y sólo le interesó sostener la única verdad o apreciación, que es la suya”.

En este sentido, el letrado advirtió al jurado popular sobre que “en este proceso investigativo falta una parte de la película”, tras remarcar que “si no se investigaron los daños que ese día ocasionó ese grupo de jóvenes, tampoco podemos dar por cierto que el descontrol tumultuoso que ocurrió fue una reacción a la acción de los policías o podría ser una justificación jurídica para éstos”.

“Hay una falacia narrativa que ha querido forzar los hechos de un modo que no existieron y eso repercute en la prueba. No tenemos pruebas, no hay una sola para sostener cada una de las letras del argumento de la fiscal”, sostuvo Pedro Despouy Santoro, abogado de Luna, Alvarado, Fernández Aliendro y Gómez al pedir que sus clientes sean absueltos al manifestar que “no existió la autoría”.

De la misma forma, el doctor desacreditó la imputación por el delito de abuso de arma de fuego al apuntar que “tampoco pudo existir porque los imputados señalaron que dispararon al aire en la Comisaría”. Seguido a este alegato, el defensor de Sosa Gallardo, Ricardo Videla, también solicitó la absolución.

De parte de la Fiscalía, Pochettino pidió la condena perpetua para López, Luna, Alvarado, Gómez y Fernández Aliendro, mientras que la pena solicitada para Sosa Gallardo fue de dos años. Asimismo, la querella representada por los abogados Claudio Orosz y Ramiro Fresneda adhirieron al pedido, al igual que el letrado que representó al joven herido, Juan Pedro García.

“Es un proceso muy duro, tener que verle la cara a los asesinos de mi hijo. Andan riéndose como si nada”, manifestó la mamá de Paredes, Soledad Paredes, y agregó: “Estamos tratando de no caer, de ser fuertes para lograr que se haga justicia por Joaquín. “Queremos perpetua para todos, que la muerte de mi hijo no quede en la nada”, exigió.

A partir de las 9 de la mañana, los acusados por el crimen de Joaquín Paredes tendrán la oportunidad de brindar sus últimas palabras al Tribunal de Cruz del Eje, integrado por los camaristas Ángel Francisco Andreu, Javier Rojo y Ricardo Arístides. Una vez finalizada la ronda declaratoria, el jurado popular tendrá un intervalo para deliberar y dar a conocer el veredicto final.

