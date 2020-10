Removieron a la cúpula de la Policía de Córdoba por los casos de gatillo fácil y por primera vez una mujer conducirá la fuerza

Juan Schiaretti junto a Liliana Rita Zárate Belletti

Tras meses de casos de gatillo fácil cometidos por las fuerzas de seguridad que conmocionaron a toda Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti removió hoy a toda la cúpula de la Policía provincial y designó por primera vez a una mujer al frente de la fuerza.

“Ante los dolorosos casos fruto del accionar policial ocurridos con Blas Correas y Joaquín Paredes y respetando siempre la investigación judicial, he instruido al señor ministro de Seguridad a que realice los cambios necesarios para su funcionamiento y se vea nuevamente la currícula y el tiempo de formación de los policías de Córdoba”, dijo el gobernador Schiaretti durante el anuncio.

El gobernador recibió este sábado a la nueva jefa de la Policía de Córdoba, la comisario general Liliana Rita Zárate Belletti, quien “tendrá la tarea de servir a la comunidad y de hacerlo brindando seguridad”. “ No hay palabras que reparen el dolor, las palabras puede sonar vacías . Lo que tiene que hacer un gobernante frente a un problema es enfrentarlo y resolverlo”, concluyó Schiaretti.

Los movimientos en la fuerza policial comenzaron el 7 de agosto, como consecuencia del crimen de Valentino Blas Correas (17) cometido un día antes por disparos de la policía cuando intentó evadir un operativo de control. El joven manejaba un auto cuando fue herido de muerte frente a sus amigos.

“Solo fueron a un bar. No hicieron nada. Se asustaron y se fueron. Lo garantizo porque sé a quién crié. No quiero más muertos en mi familia. Somos una familia de bien. No voy a permitir que lo ensucien”, contó su madre Soledad, a horas de producirse el crimen.

No fue el único hecho revulsivo de violencia institucional. Meses después, el domingo 26 de octubre, ocurrió el homicidio de Joaquín Paredes (15) en la localidad de Paso Viejo. El adolescente falleció por disparos de efectivos policiales durante un control en una reunión de amigos.

“No te podés cargar la vida de alguien porque tenés uniforme. Hay que formar mejor a los agentes”, sostuvo a Infobae Manuel Paredes, tío del adolescente acribillado y ex policía de 72 años.

En ambos casos, los proyectiles impactaron en la espalda de las víctimas. Fueron los dos casos de mayor impacto social en lo que va del año . Sin embargo, desde que se decretó el ASPO se denunciaron siete casos de uso de la fuerza letal que terminaron con muertos: en Villa La Tela, Gastón Miranda (27 años); en Villa Adela, Fabián Perea (28 años); en Barrio San Lorenzo, Franco Sosa (23 años) fue asesinado por balas policiales en un confuso hecho; en barrio Los Paraísos, Osvaldo Velázquez murió tras enfrentarse con un policía retirado; hace pocas semanas, enterraron a José Ávila (35 años) asesinado en Villa El Libertador por dos policías.

Una de las marchas en reclamo de Justicia por Blas Correas, víctima del gatillo fácil policial. (Mario Sar)

En relación a la causa en torno a Blas, al menos 13 policías quedaron imputados, mientras que la investigación por la muerte de Joaquín Paredes hay otro grupo de policías detenidos y pasados a disponibilidad. Los delitos son por homicidio agravado y encubrimiento.

Más temprano, el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera había anunciado que esa cartera había designado una nueva Jefa y Subjefe al frente de la central de la policía cordobesa. Zárate Belleti asumió este mediodía el cargo, en tanto el comisario general, Ariel Darío Lecler, quedó a cargo de la subjefatura. Luego se reunieron con el gobernador.

La mujer reemplazó a Gustavo Vélez y Lecler a Folli Pedetta, en tanto el resto de las autoridades se darán a conocer en las próximas horas.

Según se informó, la nueva jefa policial es licenciada en Seguridad y, entre sus principales funciones, se desempeñó como directora General de Investigaciones; de Drogas Peligrosas y del Centro de Comunicaciones de Video y Vigilancia, además de docente en la Escuela de Cadetes.

Además del cambio de conducción, los crímenes policiales contra Blas y Joaquín ya produjeron modificaciones en el uso de las armas reglamentarias. El gobierno cordobés dictó un protocolo en el que prohibió la utilización del arma de fuego para disparar contra una multitud o hacia un auto en movimiento, o como herramienta de disuasión frente a la fuga de un control vehicular.

