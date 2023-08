Detuvieron al hijo de un diputado formoseño por femicidio: lo acusan de haber estrangulado a su novia

Vida Cecilia Manzano y Cristian Manuel Zarza (Facebook)

Cristian Manuel Zarza (36) se comunicó con el 911 para alertar que su novia, Vida Cecilia Manzano (35), se había desvanecido mientras miraban una película en su casa del partido de Moreno la madrugada del domingo 6 de agosto pasado. Una ambulancia llegó al lugar poco después, pero el personal de salud no pudo hacer nada para salvarla: la mujer había fallecido. Inicialmente, se creyó que podría haberse tratado de una muerte natural, pero la autopsia lo descartó.

El análisis forense reveló a Manzano la asfixiaron, que perdió la vida a consecuencia de una “compresión brusca en el cuello en el contexto de una estrangulación manual”, confirmaron fuentes judiciales a Infobae. De ese modo, Zarza fue acusado del femicidio de su pareja y quedó detenido.

Te puede interesar: Declaró la gestora detenida por el crimen del comerciante descuartizado: “Pensamos que se había ido con la plata”

Tanto Zarza como Manzano son formoseños, se mudaron a Buenos Aires en 2019 y comenzaron a convivir. El sospechoso es hijo de Jorge “Coqui” Zarza, actual diputado provincial de Formosa y secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Formosa (SITRAMF). Ella, por su parte, era estudiante de la Universidad Nacional de Moreno: cursaba la carrera de Administración de Empresas.

Una de las imágenes que la víctima compartió en sus redes sociales, donde se la observa celebrando un cumpleaños junto al acusado (Facebook)

El femicidio es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli. Después de la muerte de su pareja, Zarza les relató a las autoridades básicamente lo mismo que había dicho en el llamado al servicio de emergencias: que Manzano de repente se comenzó a sentir mal y se descompensó. Ambos estaban solos en la vivienda ubicada sobre la calle Remedios de Escalada.

Te puede interesar: Asaltada y quemada viva en Ezpeleta: perpetua para el autor del crimen más brutal de la pandemia

Los investigadores revisaron la historia clínica de la mujer. Descubrieron que no tenía antecedentes de enfermedades coronarias. En este contexto, el fiscal ordenó la autopsia, que finalmente reveló que Manzano había sido estrangulada. A partir de ello, Zarza fue inmediatamente detenido.

El hombre de 36 años fue indagado como sospechoso del crimen. Sin embargo, esta vez optó por el silencio: se negó a declarar ante el fiscal. Quedará bajo arresto mientras avanza la investigación.

Según supo este medio, hacia esta tarde no se habían hallado denuncias previas por violencia de género, aunque continuaban las averiguaciones en los tribunales de Familia.

La mujer tenía 35 años y estudiaba la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Moreno (Facebook)

Mientras tanto, en las redes empezaron a multiplicarse los pedidos de justicia.

“Con bronca y dolor seguimos restando a mujeres que son víctimas de femicidio en nuestro país. Esta vez me toca sufrirlo con alguien muy cercana, que nos fue arrancada de manera violenta. ¡El dolor, la bronca y la necesidad de que se haga justicia no va a parar hasta que haya una condena firme! Justicia para Vida, ahora sabemos la verdad, no fue muerte natural, a ella la asfixiaron”, escribió una allegada a la víctima en Facebook.

En tanto, desde la Facultad de Administración, Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Formosa, casa de estudios a la que asistió Manzano, expresaron: “Enviamos nuestras condolencias a la familia y seres queridos de Vida Cecilia Manzano, quien fue hasta hace algunos años estudiante de nuestra Facultad y quien el pasado 6 de agosto fue asesinada. Nos sumamos al pedido de justicia por el femicidio de Vida. Extrañaremos siempre su alegría, su amistad y lo excelente persona que fue con quienes tuvimos el placer de conocerla. Rogamos por su eterno descanso”.

Seguir leyendo: