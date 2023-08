Video: un vecino de Valentín Alsina amenazó con una cuchilla a niños que jugaban al ring raje

Vecino de Valentín Alsina amenazó con una cuchilla a niños que jugaban al ring raje

Una escalofriante escena se registró el pasado domingo por la tarde en una plaza de la localidad de Valentín Alsina, en el partido bonaerense de Lanús, donde un vecino, visiblemente enojado por no poder descansar en su domicilio, amenazó con una cuchilla a un grupo de niños que jugaban al famoso “ring raje” en el barrio. Luego del violento episodio, el atacante desapareció y todavía es buscado por la Policía Bonaerense.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió a las 17:30 en la Plaza Constitución de Valentín Alsina, ubicada en la intersección de las avenidas Presidente Perón y Paso de Burgos.

Un video captado por uno de los testigos del hecho muestra cómo el hombre, identificado como M.B., se acercó de forma violenta al grupo de siete chicos que, en ese momento, estaban sentados en un cantero de la plaza. En primera instancia, el agresor tomó por la espalda a uno de los menores y lo comenzó a zamarrear de un lado a otro. Luego lo sujetó del cuello y lo empujó contra sus amigos, que notaron que portaba un arma blanca en una de sus manos y huyeron corriendo a toda velocidad y en distintas direcciones. La tragedia estuvo muy cerca de consumarse: si el agresor no perdía la estabilidad, el niño podría haber sido apuñalado.

“Le tiró un cuchillazo a la piba”, se escucha decir al dueño del teléfono celular mediante el cual viralizó las imágenes captadas por una cámara de seguridad.

El momento en el que M.B. zamarreó a uno de los niños que estaban charlando en la Plaza Constitución de Valentín Alsina.

Tras las amenazas a los niños, M.B. se retiraba del lugar como si nada hubiera pasado pero otro testigo del violento episodio lo filmó mientras caminaba hacia su domicilio. En esa grabación, el atacante se quejó por los reiterados timbrazos que, supuestamente, los niños habían hecho en su vivienda. “¿Un timbre? ¡Dos mil timbres que están tocando!”, exclamó ante el improvisado camarógrafo, que lo criticaba por su repudiable actitud.

“A ver... Tiene razón. Pero tampoco para un cuchillo. Es una locura. ¿Cómo va a hacer eso?”, planteó el testigo durante el video, visiblemente indignado por la dramática secuencia. Sin prestar atención al reclamo, M.B. giró en una esquina y desapareció de la escena.

M.B. portaba una cuchilla al momento del ataque.

Consumada la amenaza con una cuchilla, Marina, la madre del niño de 13 años que había sido zamarreado por M.B., radicó la denuncia contra el agresor en la Comisaría 3a de Lanús por lesiones y amenazas a su hijo.

“Yo estaba en casa, Mi hijo cumplía años y se quiso vino a comer con los amigos a la casa de hamburguesas que está cerca. Estaban en la plaza y me llama una mamá por teléfono preguntando si me había enterado lo que había pasado. Me puse a gritar, salí a la calle y veo a dos personas en la esquina de mi casa que venían siguiendo a este señor. Me preguntan si era la mamá del nene del cuchillo y yo ahí ya no entendía nada”, dijo ayer Marina a los medios de prensa que se presentaron en el lugar del hecho.

En otro tramo de su testimonio, la madre de una de las víctimas contó que su hijo le dijo que alcanzó a divisar que el atacante se dirigía hacia él y sus amigos, pero le aseguró que jamás imaginó una reacción de esa índole. “Lo agarra, lo toma del pelo, lo toma del cuello y lo tira a la tierra. Él cae arriba de una de sus amigas, y cuando lo tiene reducido saca de atrás lo que él pensó que era un arma. Y ahí grita ‘me quieren matar’”, detalló.

“No pudo lastimarlo y le tira un facazo a una de las niñas que estaban con él”, agregó.

Como consecuencia de este episodio, el hijo de Marina quedó con mucha bronca. “Mi hijo me dijo ‘mami, yo le pude patear la mano y soltarme’, porque lo tenía agarrado del cuello. Y él ayer me preguntaba ‘mami, si yo no me zafo, ¿me clavaba el cuchillo?’”, dijo con evidente angustia.

Fuentes de la Municipalidad de Lanús le confirmaron a este medio que este jueves continuaba la búsqueda de M.B., ya que desde el domingo pasado no se sabe nada de su paradero.

“Quiero encontrar a este señor. Me da la sensación que no está arrepentido de lo que hizo, porque si hubiese un acto de emoción violenta, se hubiese presentado solo”, concluyó Marina.

