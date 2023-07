Allanamiento en El Gato Negro, el café de Cecilia Strzyzowski: encontraron una foto de Marcela Acuña amamantando a César Sena

La foto encontrada en el allanamiento (Sebastián Silva, fotógrafo de Diario Chaco)

En el mediodía de hoy viernes, el Equipo Fiscal Especial que intenta esclarecer el femicidio de Cecilia Stryzozwski ordenó que se allane nuevamente el café El Gato Negro, en la calle Irigoyen en Resistencia, que Cecilia operaba hasta antes de su muerte. César Sena y Marcela Acuña fueron los garantes de su alquiler.

El allanamiento no estuvo motivado por ninguna sospecha en particular. La dueña del local reclamó la propiedad, ya que le genera una pérdida de dinero no poder rentarla. Entonces, la Justicia autorizó un nuevo procedimiento para descartar cualquier elemento y devolver el inmueble. Así, ingresó la Policía del Chaco, con División de Investigaciones Complejas.

En el lugar, se encontró una foto de gran tamaño de casi 20 años atrás, donde Marcela Acuña amamanta a César Sena mientras era un bebé.

Juan Arregin, uno de los abogados querellantes de la causa, afirmó que el local puede ser la base de un móvil económico en el femicidio:

“Este local era una cafetería que fracasó cuando César le dice a Cecilia ´ahora ya podemos lavar dinero´. Cecilia le planteó que no está interesada en ese tipo de maniobras y que ella no quería quedar presa. Ese comentario lo hizo porque empezó a trabajar el comercio entonces le dijo eso en una reunión familiar en la casa de Gloria, tanto ella como Angela confirman esta información”.

“Cecilia primero no se quiso sumar al movimiento piquetero y cuando se da este comentario de ´ahora podemos lavar´, dice que a ella no le interesa, así que eso también podría sumarse. Cecilia era una joven de mucha dignidad y lo que quería era trabajar”, aseveró el querellante.

La frase atribuida a Sena, dicen fuentes del caso, fue relatada por César a su madre, Gloria Rivero.

NOTICIA EN DESARROLLO...