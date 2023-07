La Justicia dictó prisión preventiva para el hijo del veterinario encontrado carbonizado en su camioneta

Así se encontró la camioneta donde murió Jorge Eduardo “Teddy” Ashworth, quien tenía 70 años

A una semana del siniestro que conmocionó a San Luis, en el que un reconocido veterinario de la provincia fue encontrado muerto en el interior de su camioneta prendida fuego, la Justicia dictó la prisión preventiva para el hijo de la víctima.

Se trata de Pablo Ashworth, a quien el juez de Garantías 2 de la Tercera Circunscripción puntana, Jorge Pinto, le imputó el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. Las fuentes del caso sostienen que el juez dispuso esta medida por el plazo de 120 días a pedido del Ministerio Público Fiscal y a su vez decidió el traslado del acusado a la penitenciaría local.

Para alcanzar esta instancia, la fiscalía sostuvo la existencia de riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. “Entendemos que la prisión preventiva para el acusado es el único medio para poder finalizar con la etapa investigativa y no se entorpezca la investigación, además para cuidar a toda la gente que está aportando información, que hoy se anima a hablar y que antes no lo hacía por miedo”, expresaron durante el plenario la fiscal de Instrucción Débora Antonella Roy Gitto y la fiscal Adjunta, Lorena Ohanian.

Jorge Eduardo “Teddy” Ashworth, veterinario

El crimen

El hecho se produjo el martes pasado cuando, a las 20.51, una vecina se comunicó con el cuartel de bomberos de Tilisarao para alertar sobre un incendio vehicular en un establecimiento rural ubicado en el límite con la localidad de San Pablo, a 140 kilómetros de la capital puntana. Los efectivos de ambas dependencias dieron aviso a la Comisaría Distrito 23° de la policía provincial y acudieron a la emergencia.

Fue entonces cuando, en el proceso de apagar el fuego, los bomberos se percataron que en el interior del Fiat había un cuerpo: al cual, luego de sofocar el incendio, hallaron totalmente calcinado. La identidad de la víctima se conoció poco después: se trataba de Jorge Eduardo “Teddy” Ashworth, quien tenía 70 años y era médico veterinario.

En el medio del operativo, los efectivos resaltaron la presencia de una pick-up Renault Oroch que estaba estacionada de frente a la tranquera de ingreso al campo. En la misma se encontraba un hombre de 48 años, el hijo de Teddy. La policía lo detuvo ya que al requisarlo le encontraron un arma de fuego, un cargador con dos cartuchos calibre .22 y un encendedor. También una suma de dinero, que quedó secuestrada junto al resto de los elementos.

Crimen del veterinario en San Luis

En el lugar del hallazgo trabajaron efectivos de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes, y el médico forense. En el caso tomó intervención la fiscal adjunta de la Tercera Circunscripción Judicial, Lorena Ohanian. Personal de la Dirección General de Investigaciones lleva a cabo diversas tareas para establecer las circunstancias en las que Ashworth perdió la vida. En ese sentido, se esperaban los resultados de la autopsia.

Ante este panorama, ahora el abogado defensor, Daniel Flores, solicitó la liberación del hijo del veterinario por falta de mérito, ya que los resultados de la autopsia aún no están listos debido al estado del cuerpo y no se puedo constatar si pertenece o no al padre del acusado.

En ese sentido, la fiscal sostiene que la identificación fue posible gracias a una placa de osteosíntesis en la zona cervical, operación a la que “Teddy” se había sometido y que fue acreditada por su familia con estudios médicos, su historia clínica y un número de serie que tenía la placa que correspondía a la que le habían puesto a Ashworth padre.

La víctima era un reconocido médico veterinario, se había jubilado como jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA Concarán y fue docente en la Escuela Técnica 51 de la localidad de Naschel. Como extra, Roy Gitto mencionó que “Tedy” iba a denunciar a su hijo y a pedir una restricción de acercamiento.

