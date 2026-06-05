“Vino a defender a sus hijos”: investigan la muerte de un hombre baleado en un conflicto barrial en Entre Ríos

Víctor Ledesma murió minutos después de que fuera ingresado en un centro de salud local

Luego de que un hombre de 38 años fuera asesinado a disparos en la localidad de San Benito, provincia de Entre Ríos, las autoridades montaron un operativo para dar con los responsables del crimen. Durante las últimas horas del jueves, demoraron a cuatro personas, pero todavía no habrían dado con el paradero del autor del homicidio.

Todo ocurrió el jueves por la tarde en la intersección de las calles Crespo y Rivadavia, en el barrio San Martín, cuando Víctor Ledesma habría intervenido para defender a sus hijos. Una de las hipótesis apuntaría a una supuesta pelea barrial, después de que los vecinos describieran a la zona como un lugar donde habría conflictos de manera frecuente.

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“Es una zona terrible, no saben diferenciar los golpes de los tiros”, relataron. Cerca de las 18:00 horas, los vecinos relataron haber escuchado numerosos impactos. Como resultado del tiroteo, Ledesma recibió entre uno y tres disparos de arma de fuego en el pecho.

Pese a que habían solicitado la asistencia de una ambulancia, la víctima fue trasladada por particulares hasta un dispensario de la zona. Sin embargo, los profesionales constataron su muerte poco después de que fuera ingresado en el centro de salud.

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Ya hay cuatro personas demoradas (Facebook: Mauricio Antematten Ok)

Según la información obtenida por El Once, Ledesma tenía cuatro hijos y residía a pocas cuadras del lugar del ataque, en inmediaciones de las calles Santa Fe y Libertad. Minutos antes de que fuera baleado, los vecinos señalaron que el hombre había llegado en su Ford Falcon para hablar con quienes habrían agredido a sus hijos previamente.

“Yo escuché que a él le decían que vino a pelear por chatarra. No. Él vino a defender a sus hijos y recibió la muerte”, sostuvo Elsa, una tía de la víctima, quien rechazó versiones sobre el origen del enfrentamiento. Asimismo, indicó que los jóvenes conocidos como los “Rinchi”, de apellido Zárate, serían los responsables de generar problemas en el barrio.

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En ese contexto, se produjo una discusión que escaló rápidamente y terminó con varios disparos. Incluso, se mencionó la posibilidad de que se hubieran utilizado armas blancas, aunque esto deberá ser confirmado por la autopsia y la investigación judicial.

Tras conocerse la noticia de su muerte, familiares, amigos y conocidos destacaron que Ledesma era un trabajador sin antecedentes policiales. Se desempeñaba como fletero, albañil y había trabajado en el mercado El Charrúa. “Era un buen muchacho y trabajador, parece mentira que le haya pasado algo así. Nunca anduvo en cosas raras”, afirmó un vecino.

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Los vecinos aseguraron que se trataría de una zona conflictiva (Facebook: Mauricio Antematten Ok)

“Creo que, como todo padre, si le tocan un hijo, va a dar la vida. El muchacho hizo eso, se metieron con los hijos y él salió a defenderlos”, manifestó un hombre que se identificó como compañero de trabajo de la víctima. Según trascendió, los agresores habrían intentado dispararle a los hijos del hombre.

Por su parte, la tía de Ledesma pidió justicia y expresó: “Espero que se pudran en la cárcel, que paguen el daño que hicieron, porque a mi sobrino no me lo van a devolver. Su familia quedó destrozada”. Y lamentó: “Tenía 38 años, toda una vida por delante”.

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La causa quedó bajo la responsabilidad del fiscal Juan Pereira, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer el crimen. De esta manera, solicitó la intervención del personal de la Policía de Entre Ríos, incluidos integrantes de la División Homicidios, Criminalística y efectivos de la comisaría local.

Por otro lado, fuentes policiales informaron que ya hay personas demoradas y se avanza en la identificación de los presuntos responsables. Por esto, se continúan tomando declaraciones a vecinos y familiares, además de analizar las pruebas recolectadas en la escena del crimen.

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“Hay unas personas demoradas que fueron trasladadas a la comisaría y en breve se va a determinar si participan en calidad de testigos o si tuvieron alguna participación activa en este conflicto”, indicó el subdirector de Investigaciones, Claudio Martínez, tras remarcar que será necesario recopilar más elementos para reconstruir cómo fue el crimen.