Caso Cecilia Strzyzowski: el nuevo abogado de Emerenciano Sena era funcionario del Ministerio de Seguridad de Chaco

Armando Nicolás Boniardi Cabra asumió como abogado de Emerenciano Sena el jueves 6 de julio. Este domingo fue desvinculado de sus funciones en el Ministerio de Justicia de Chaco

El pasado miércoles 5 julio, el abogado de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, Juan Carlos Saife, renunció a la defensa de los dirigentes piqueteros acusados y detenidos como coautores del femicidio de Cecilia Strzyzowski, junto su hijo, César. Al día siguiente, el jueves 6, desde la Comisaría Tercera Metropolitana, Sena padre designó a sus nuevos abogados, entre ellos, un funcionario del Ministerio de Seguridad de Chaco que, este domingo, fue dado de baja.

Se trata de Armando Nicolás Boniardi Cabra, quien asumió su puesto el 3 enero de este año. Según indicaba el decreto, firmado por el gobernador Jorge Capitanich, “para cumplir las funciones de colaborador de la señora Ministra de Seguridad y Justicia”. En las últimas horas, luego de que su incorporación al caso se hiciera pública, la Ministra de Seguridad y Justicia chaqueña, Gloria Salazar definió el cese de sus funciones.

La decisión fue tomada “de manera inmediata e irrevocable”, subrayó Zalazar en un comunicado recientemente emitido, donde también especificó que Boniardi no trabajaba directamente con ella sino en la asesoría de asuntos vinculados a los Foros de Seguridad.

“Basados en la Ley de Seguridad Pública 2011-J, estos foros vecinales están integrados por grupos de vecinos y organizaciones de la sociedad civil que tienen la función de mantener reuniones periódicas, solicitar informes, presentar reclamos, formular sugerencias y también propuestas a las autoridades del ministerio de Seguridad y Justicia”, dice el comunicado.

Armando Nicolás Boniardi Cabra asumió funciones el 3 enero pasado

Las nuevas defensas

Según pudo confirmar Infobae, en un primer momento, la renuncia de Juan Carlos Saife fue solamente a la defensa de Marcela Acuña, que ahora será representada por la abogada Rocío Fernández, integrante del equipo de Ricardo Osuna. En las últimas horas, sin embargo, este medio pudo confirmar que Saife tampoco representará a Emerenciano Sena.

Fuentes con acceso al expediente dieron cuenta que, desde la Comisaría Tercera Metropolitana donde está detenido, el líder piquetero manifestó que mantendrá su defensa “con el doctor Ricardo Osuna (que también representa a César Sena) y el doctor Armando Nicolás Boniardi Cabra”.

Tras la dimisión de Saife, el Poder Judicial de Chaco confirmó que las audiencias de oposición contra la prisión preventiva del matrimonio Sena serán el miércoles 12 y jueves 13 de julio a las 9, en la sede del Juzgado de Garantías N° 2 de Resistencia.

A pesar de ello, la realización de las mismas podría posponerse hasta después de la feria judicial, es decir, para principios de agosto. “El motivo se debe a que el abogado Ricardo Osuna tiene que desempeñarse en un juicio por jurados y no podría estar presente”, explicaron a Infobae fuentes de la investigación.

Según figura en el expediente, Emerenciano Sena eligió como nuevos abogados a Ricardo Osuna, quien también defiende a su hijo César, y a Armando Nicolás Boniardi Cabra, ex funcionario del Ministro de Justicia de Chaco

Una nueva marcha y un testigo clave

Este domingo, la mamá de Cecilia, Gloria Romero volvió a encabezar una nueva marcha para pedir “Justicia” por su hija y en rechazo a la solicitud de prisión domiciliaria para Emerenciano Sena.

La movilización (la séptima hasta el momento) concentró desde las 16.30 a familiares, amigos, allegados y vecinos en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia y siguió hasta el edificio de fiscalías ubicado en la Avenida 9 de julio al 236.

Con banderas, carteles, fotos de Cecilia y vistiendo remeras color rosa, los convocados llegaron hasta el lugar al grito de “Justicia”. En su discurso, Gloria resaltó que la marcha fue espontánea.

“Esto fue improvisado. Surgió ayer a la tarde”, explicó la mamá de Cecilia a los medios y anticipó que el próximo domingo 16 de julio estará en Capital Federal para manifestarse en la Casa de la provincia de Chaco (Av. Callao 322). “Viajo a Buenos Aires porque acá no nos escuchan. La Justicia si no es de todos, no es Justicia”, sostuvo en solidaridad con el resto de los casos que no se han resuelto todavía.

Este domingo Gloria Romero encabezó una séptima marcha para pedir "Justicia" por su hija y en rechazo a la solicitud de prisión domiciliaria para Emerenciano Sena (Foto/Gabriel Bobis)

