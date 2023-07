El presidente de Newell’s presentó un escrito para desvincularse de la bandera de Los Monos

El video clave en la investigación en el Coloso Marcelo Bielsa

El presidente de Newell’s Ignacio Astore se presentó en el mediodía de este lunes en el Ministerio Público de la Acusación para dejar un escrito. Allí, se puso a disposición de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes investigan la bandera que desplegó la barra brava rojinegra el pasado 24 de junio durante el homenaje a Maximiliano Rodríguez en el Coloso Marcelo Bielsa. La causa tendrá este martes su primer imputado, que es Cristian David A., un delegado de Camioneros que fue detenido el viernes pasado.

Astore fue junto a su defensor particular Froilán Ravena al Centro de Justicia Penal a “ponerse a derecho” ante los dos fiscales que investigan el caso bajo la calificación legal de “intimidación pública”. El trapo contenía la frase “Nosotros estamos más allá de todo” y estaba acompañada por los dibujos de un mono con lentes, un toro y un gallo, todos vestidos con camisetas y pilusos de Newell’s.

Para quienes investigan a Los Monos, se trató de una exhibición de quienes conducen el paraavalanchas, que son Ariel Máximo “Guille” Cantero –el presunto líder de la banda narco–, y sus laderos Carlos Damián “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi, reclusos del penal federal de Ezeiza.

Te puede interesar: Crimen en General Pinto: la historia criminal del acusado de matar a un vecino

La acción hecha por el dirigente leproso tuvo lugar después de que trascendiera que había una filmación que, aparentemente, lo ubicaba en la cancha de Newell’s al día siguiente del homenaje a Maxi Rodríguez, cuando parte de la hinchada rojinegra sacaba la bandera de las instalaciones.

Ignacio Astore

Por el momento, se desconoce qué implicancia penal podría tener ese video para Astore, en el que, supuestamente, ve cuando sacan ese telón enrollado del Coloso. No obstante, no se descarta que el hecho de no haber dado aviso a los fiscales de ese acto constituya en sí un delito, como es el de la obstrucción a la justicia.

En su presentación, según indicaron a Infobae, el dirigente leproso explicó por qué estuvo en el estadio ese 25 de junio y negó haber tenido participación alguna con la bandera en cuestión.

Te puede interesar: Tenía 39 causas penales y asesinó a un joven en General Pinto: los vecinos desataron una ola de incidentes exigiendo justicia

Por otra parte, los fiscales acusarán este martes al mediodía a Cristian David A., el empleado y delegado gremial de una firma de logística que fue arrestado el viernes al salir de la sede de Camioneros ubicada en Pasco y San Martín.

De acuerdo a investigadores policiales, el sospechoso habría tenido participación en el traslado hacia Rosario de la bandera hecha en Buenos Aires. Además, tendría una relación cercana con quienes manejan los hilos de la barra brava de Newell’s, que son presos y presuntos integrantes de Los Monos.

Mientras tanto, la bandera no fue localizada en los procedimientos que hizo la Agencia de Investigación Criminal a través de la Brigada Operativa y la División de Inteligencia.

Seguir leyendo: