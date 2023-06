Murió cuando huía de motochorros y su familia denunció que la Policía les pidió plata para entregarles el cuerpo

Tiara Cáceres y su novio Sebastián, escapaban de motochorros y chocaron contra un colectivo en Lomas de Zamora .

Tiara Cáceres, una adolescente de 17 años, murió luego de que la moto en la que viajaba junto a Sebastián (22), su novio, chocara contra un colectivo mientras intentaban escapar de una pareja de motochorros que los quería robar. La joven falleció prácticamente en el acto y su familia denunció que la Policía les exigió el pago de un dinero para agilizar la entrega del cuerpo.

La trágica secuencia comenzó el jueves pasado en la esquina de las calles Campana y Ricardo Palma, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Según contó Emiliano, el padre de Tiara, la joven pareja estaba en esa intersección con la intención de comprar algo para comer en un kiosco.

En ese momento, observaron que frente a ellos se ubicaron dos hombres a bordo de una moto con la clara intención de asaltarlos. El primero en darse cuenta de la situación fue Sebastián, quien no esperó un segundo y comenzó a huir junto a su novia en la moto.

Sebastián y Tiara

Sin embargo, los ladrones no estaban dispuestos a rendirse y comenzaron a perseguir a los jóvenes a lo largo de la calle Campana. De acuerdo con el padre de la adolescente, los delincuentes efectuaron disparos.

La intención de Sebastián, al ver que la situación se tornaba cada vez más grave, era acercarse a la comisaría, que estaba muy cerca del lugar donde comenzó todo. Pero su objetivo no lo pudo conseguir y se desató la tragedia: a la altura del cruce de Camino de la Ribera y la calle Campoamor, muy cerca de Puente La Noria, la pareja chocó contra un colectivo de la línea 101, que estaba fuera de servicio y con las luces apagadas.

En el video de una cámara de seguridad se observa cómo las víctimas huyen y detrás suyo, a pocos segundos, pasan los motochorros para cazarlos como fuera. La adolescente murió en el lugar, mientras que el novio sufrió heridas leves como consecuencia del fuerte impacto.

Los motochorros, por su parte, lograron escapar y todavía siguen prófugos.

En diálogo con Radio Mitre, Emiliano contó que después del impacto, la ambulancia nunca llegó y su hija murió en el lugar. Pero no fue lo único que relató. El hombre denunció que desde la Comisaría Nº10 le exigieron el pago de unos 180 mil pesos para que les entregaran el cuerpo antes de lo usual y así poder llevar adelante el velatorio.

La denuncia respecto al pedido de coima fue hecha ante la UFI Nº8, a cargo del fiscal Javier Martínez. Además, se le dio intervención a Asuntos Internos. El intento de asalto, por su parte, quedó en manos de la UFI Nº10, cuyo titular es Patricio Pérsico.

Tiara tenía 17 años

“En la UFI Nº 10 dijeron que eso es imposible. Que no nos pueden pedir esa plata. A Sebastián también le pidieron cuando declaró”, dijo Emiliano, quien contó además su hija estaba a medio año de terminar el colegio y tenía por el momento tres objetivos. Poner un local para arreglar uñas y pestañas, mudarse con el novio y estudiar para ser policía.

Sebastián, por su parte, escribió sobre su novia en su cuenta de Facebook:

“Te me fuiste mi princesa, me dejaste solo. No quiero aceptar que no estás, solo quiero pensar que es una pesadilla. Te busco, espero tu llamada, tu mensaje. Te llevas mi corazón entero. Quedo vacío, no tengo nada, mi compañera. Me cuidabas tanto, tantos momentos que pasamos. Siempre te lo decía. Te amo más que ayer”, escribió el novio. “Quisiera volver a encontrarte, pero ya sé que imposible porque sos única e irremplazable. Te amo en este mundo y en el otro para siempre, mi loquita bella”, concluyó en su extenso posteo.

Tiara Cáceres murió cuando chocó contra un colectivo

Abril, su hermana, también aprovechó las redes sociales para expresar el dolor que siente por la tragedia. “No tengo palabras, no encuentro consuelo para este dolor. Te me fuiste hermana, decime qué hago ahora. No puedo más, no tengo fuerzas si vivíamos juntas”, escribió la joven. Además, exigió que se haga justicia e hizo un llamado para que se conozcan más imágenes de lo ocurrido.

“Juro que voy hacer justicia por vos porque te arrebataron la vida. Te sacaron de mi lado para siempre. Dale loco. Quiero que se sepa qué pasó. Tienen que aparecer más cámaras, testigos de lo que pasó en Campoamor y Ribera”, cerró.

