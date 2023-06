“Estos manipuladores ya no nos van a callar”, dijo la mujer que denunció a Sebastián Villa por violación

Tamara Rocio Doldán denunció a Villa por abuso sexual

Tamara Doldán se siente cerca de lograr la Justicia tras pelear casi dos años, cuando ingresó a una fiscalía de Lomas de Zamora para denunciar a Sebastián Villa, por ese entonces estrella de Boca, por abuso sexual con acceso carnal. Desde aquella denuncia, a fines de 2021, en el expediente se realizaron estudios médicos, se aportaron chats, el propio futbolista declaró en indagatoria y hasta la fiscal Vanesa Gonzalez pidió la detención del delantero, aunque luego fue rechazada.

A última hora de este domingo, luego de que Villa fuera condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género contra su ex pareja, el juez Javier Mafucci Moore elevó finalmente el expediente por violación que tiene a Tamara como víctima a juicio oral. Para la Justicia de instrucción ya no hay más nada que investigar, está todo dado para que el ex Boca, que abandonará el país y se instalará en Colombia por unos meses, sea enjuiciado a fines del año 2024.

“Estoy emocionada por el juicio porque ya estamos cada vez más cerca de la justicia. Confío plenamente en ella, en mi abogado Roberto Castillo y en las pruebas que presentamos”, aseguró Doldán a Infobae a pocos horas de conocerse la noticia de la elevación.

Sebastián Villa justo antes de ser condenado el viernes pasado 8REUTERS/Cristina Sille)

El documento, firmado por el juez Mafucci Moore, no sólo eleva la causa, sino que, además, rechaza un planteo de la defensa de Villa, encabezada por el doctor Martín Apolo, que intentaba adjudicarle el hecho a una situación de masoquismo. Los letrados de Villa planteaban lo siguiente: “El tipo de relación sexual que unía a las partes implicaba prácticas de BDSM es decir bondage, disciplina dominación, sumisión, sadismo, y masoquismo”.

Sin embargo, el magistrado rechazó esa valoración cultural: “Esa afirmación carece de toda corroboración y es una especulación claramente dirigida a minimizar o pretender alegar que la violencia que la víctima dice el imputado usó contra ella ha sido parte de la práctica habitual y consentida entre ellos. Repito aun en la hipótesis -no comprobada- que ese fuera su habitual tipo de relacionamiento sexual en nada impide que en el acto concreto no haya mediado consentimiento”.

Tamara junto a su abogado Roberto Castillo

Tamara también habló sobre la condena del viernes: “Es un mensaje a las mujeres, para ya no callarnos. Ni por miedo, ni por vergüenza. Porque lo primero que nos dicen ese tipo de manipuladores es que nadie nos va a dar bola. Que al denunciarlos, que por quienes son, vamos a estar solas. Y hoy nos demuestran que no es así. Es una enseñanza también para las personas con apellido, de que nadie es impune ante la ley”.

Luego de la denuncia, Tamara comenzó una nueva vida con un nuevo trabajo. Su exposición, necesaria según ella cree, para que la causa avance, la obligó a reinventarse: “Hoy estoy en un nuevo comienzo con muchas personas apoyándome, así que me siento muchísimo más fuerte que ayer. Es verdad que es imposible olvidar, pero me toca vivir con ese triste y horrible pasado. Sin embargo, esto conforme porque di todo lo que tenía que dar e hice todo lo que tenía que hacer”.

La decisión del juez Mafucci Moore

En su elevación a juicio, el juez considera que el trabajo de la fiscal González fue lo suficientemente bueno y completo como para que la cuestión siga en un debate oral. Es decir, no necesita analizar más pruebas: “En esta etapa no es necesario evaluar si la prueba es apta para derribar el principio de inocencia, sino solamente si existe una plataforma adecuada para llevar adelante un juicio, y visto está, que si la hay”.

Tamara sintetiza: “Ahora queda todo en manos de Dios y la Justicia Vamos a seguir incansablemente en busca de lo justo”. Las pruebas complican a Villa hasta el momento. Doldán atravesó pericias psicológicas en el expediente. Los expertos aseguraron que no se hallaron signos de fabulación en su relato.

