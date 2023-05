“Si me equivoqué en algo pido perdón” y “no somos asesinos”, las últimas palabras de los acusados de la Masacre de Monte

De izquierda a derecha, Mariano Ibáñez, Leandro Ecilapé, Rubén Alberto García y Manuel Monreal (Télam)

El juicio por la “Masacre de Monte”, en la que cuatro jóvenes murieron en mayo de 2019 tras una persecución policial a tiros y una quinta víctima resultó gravemente herida, ha llegado a su fin. Este martes, concluyeron los alegatos de clausura y los cuatro policías de la Bonaerense acusados dieron las últimas palabras antes del veredicto, que se conocerá este miércoles.

Los oficiales Leonardo Daniel Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez y el ex capitán Rubén Alberto García llegaron a esta instancia imputados por los delitos de homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales, calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público. Todos aceptaron hablar ante el jurado popular.

El primero en ponerse de pie y tomar la palabra fue Ibáñez. “Quiero aclarar que esto no fue una masacre, sino una tragedia. Yo soy padre también, nunca me voy a poder llegar a imaginar el dolor que sienten (los familiares de las víctimas). Y si me equivoqué en algo pido perdón, pero fue lo que me salió y lo que hice. Pido disculpas”, dijo.

A continuación, Monreal le agradeció al jurado “por toda la paciencia” que tuvieron. Después se dirigió a los familiares de las víctimas: “Mi más sentido pésame, de todo corazón. Nunca imaginamos ni buscamos que pasara esto. No somos asesinos, solamente estábamos trabajando”.

“Como lo dije en mi declaración, fue una tragedia para todos: se perdieron vidas y, con nosotros detenidos, nuestras familias también perdieron a sus hijos de alguna forma. Como dijo mi compañero, si cometimos un error pedimos disculpas. A los chicos no los va a devolver nadie y nos duele en el corazón”, agregó el imputado.

A su turno, García fue el más escueto: “Quiero disculparme por el dolor que le causé a todos, aunque nunca tenga perdón en la vida. Somos inocentes, nunca quisimos llegar a esto. Cometemos falencias, qué va a ser. Y nada más: no me sale nada porque nadie me disculparía”.

Ecilapé fue el último y, al igual que el resto, comenzó expresando sus condolencias a los familiares. Luego mencionó: “Quiero aclarar que no soy ningún asesino junto a mis compañeros, todo lo que hice fue en el cumplimiento del deber. Le pido al jurado que se haga justicia porque necesito salir de este lugar y poder reencontrarme con mi hijo”.

La “Masacre de Monte” ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría de esa ciudad bonaerense persiguieron, a lo largo de la colectora de la ruta 3, a un Fiat 147 en el que viajaban Camila López, de 13 años; Danilo Sansone, de la misma edad; Gonzalo Domínguez, de 14; Aníbal Suárez, de 22; y Rocío Q., quien actualmente tiene 17 y al momento del hecho tenía 13.

El día del hecho, los cuatro adolescentes daban vueltas a la plaza en el auto que conducía Suárez mientras escuchaban música, cuando oficiales de la policía bonaerense comenzaron a perseguirlos y luego les dispararon. En los registros de las cámaras de seguridad del municipio se observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo. La secuencia finalizó cuando el auto de las víctimas chocó contra un acoplado.

La única sobreviviente del choque fue Rocío Q. La joven sufrió heridas graves en un brazo y en ambas piernas y permaneció internada durante 25 días en el Hospital El Cruce, en la localidad de Florencio Varela. La adolescente no declaró de manera presencial en el debate: se exhibió su testimonio mediante Cámara Gesell.

Este martes, el fiscal Mariano Sibuet repasó los hechos en su alegato y le pidió al jurado que declare culpable a los cuatro acusados: “Al ser personal policial tenían conocimiento de que lo que estaban haciendo podía producir la muerte de cada uno de los ocupantes del auto, pero no depusieron su actitud. Tuvieron la premeditación y la cometieron: quisieron y provocaron la muerte de los chicos”, sostuvo. Las querellas acompañaron el pedido.

En tanto, las defensas solicitaron que los ex efectivos de la Policía Bonaerense sean declarados inocentes. En sus alegatos, criticaron la investigación y endilgaron la responsabilidad de los hechos a Aníbal Suárez, a quien se acusó de manejar en estado de ebriedad y sin licencia de conducir, y de huir de la policía tras conducir en zigzag.

