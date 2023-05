Un testigo de la ‘Masacre de Monte’ afirmó que los policías intentaron rematar a las víctimas

La denominada "Masacre de San Miguel del Monte" ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019 (Télam)

Ubicado a 50 metros de donde se produjo la denominada ‘Masacre de Monte’, en la que cuatro jóvenes fallecieron tras una persecución policial y posterior choque en San Miguel del Monte, un testigo afirma haber visto cómo un policía intentó rematar a las víctimas tras el impacto del auto contra el acoplado de un camión, y que luego escuchó un disparo de arma de fuego.

“Después del fuerte estruendo del choque, veo bajarse al conductor de un móvil policial en posición de tiro con un arma de fuego en la mano. Pierdo de vista al conductor y escuchó una detonación de un arma de fuego”, relató Ignacio Cattaneo, un vecino de la localidad de San Miguel del Monte. Las declaraciones del hombre se produjeron durante la cuarta audiencia del juicio por jurados que tiene como imputados al excapitán de la policía bonaerense Rubén Alberto García y a los oficiales Leandro Ecilape, Mariano Ibáñez y Manuel Monreal.

De esa manera, los cuatro agentes quedaron en el ojo de la tormenta luego de que el testigo señalara que tuvieron la intención de rematar a los fallecidos Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Aníbal Suárez (22), y a Rocío Quagliarello (actualmente de 17 años), que quedó herida de gravedad a raíz del choque.

En esta misma línea se suma lo expresado por el chofer del camión impactado, Héctor mensi, quien aseguró haber escuchado cuatro disparos antes del choque y dos después del mismo.

El relato del testigo del hecho

Ante la atenta mirada de los 12 jurados y de la jueza a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4, Cattaneo habló por videollamada. Según la reconstrucción del hombre, él se estaba por acostar a dormir cuando escuchó un fuerte estruendo y salió a la calle con la intención de ayudar a las posibles víctimas. “Lo primero que veo es sobre la esquina una nube de polvo y veo frenar un móvil policial que arrastra las ruedas. Un uniformado, que no se acercaba a la escena, me dice que eran unos chorros que venían desde el barrio Montemar. Veía una montaña de tierra. Cuando veo más en detalle, veo que había dos cuerpos en la calle y una butaca dispersa. Más adelante veo la parte delantera de un vehículo. Ahí me di cuenta que era un coche que se había partido a la mitad”, comenzó su relato.

Luego, Cattaneo dijo haber visto a “dos chicas heridas” en referencia a Rocío Quagliarello y a Camila López. En ese contexto, el testigo señaló que “había dos móviles en el lugar”, hasta que “llegó un Chevrolet Astra negro”. “De ese auto se bajó quien era el subcomisario (Franco) Micucci (actualmente detenido en el marco de la causa y a la espera del juicio oral por el delito de encubrimiento). Después vi llegar ambulancias al lugar. Ambulancieros del hospital sacaron de la parte trasera del coche a un chico, agarrándolo de los puños de la campera que tenía puesta. Como si fuese un paquete, inerte, inmóvil y lo depositaron en el suelo”, agregó el testigo.

Los cinco chicos escuchaban música cuando los oficiales comenzaron a perseguirlos sin motivos (Télam)

Así, el juicio que se inició el lunes pasado con la elección del jurado popular deberá decidir en seis días si los policías imputados son culpables o no de los delitos de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”.

En su acusación, el fiscal Sibuet sostuvo que los uniformados cometieron un ‘acto atroz’, que actuaron de manera “inmotivada” y afirmó que las víctimas, “al verse rodeadas”, vivieron momentos de “terror, angustia y miedo”, por lo que le solicitó al jurado popular que “emitan un dictamen justo para hacer honor a la justicia”.

La denominada “Masacre de San Miguel del Monte” ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría local persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.

