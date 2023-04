Motochorros atacaron a una mujer embarazada de nueve meses en Quilmes

Motochorros atacaron a una mujer embarazada de 9 meses en Quilmes

La inseguridad en el Conurbano bonaerense no da tregua. En las últimas horas, motochorros atacaron a tres mujeres que caminaban por las calles del partido de Quilmes, una de ellas, Sol, embarazada de nueve meses, quien iba junto a su cuñada y su prima a hacerse un control antes de que Valentino nazca. Cayó de panza al piso.

El ataque ocurrió poco antes de las 7 de este lunes, en el cruce de calle 393 e Islas Malvinas, en la zona Sur del Conurbano.

Como se ve en el video que ilustra la nota, captado por una cámara de seguridad, las mujeres caminaban por la calle y la moto venía de frente. De pronto, el acompañante se bajó de un salto y las increpó. Ellas quisieron escapar, pero Sol cayó al piso.

“Era de noche todavía, cuando llegamos a la esquina vimos la moto, que venía con las luces muy fuertes. Yo les digo ‘ojo, porque vienen encapuchados’”, relató este martes Sol ante las cámaras de Telefe.

Y siguió: “Nos damos vuelta, como se ve en el video, yo me caigo porque no me puedo agarrar de nada. Llorando, me caigo justo encima de la riñonera, que es lo que él quería, porque yo la tenía debajo mío”.

Te puede interesar: Insólito: motochorros se reunieron en un cementerio para recordar a un amigo muerto y fueron detenidos

El delincuente las amenazó un arma de fuego y le entregaron lo que tenían: celulares y dinero. Mientras Sol seguía en el piso y su prima y su cuñada la custodiaban, pero los motochorros lograron su objetivo y se escaparon.

“Lo primero que pega en el piso es la panza, me raspo el brazo y me golpeo la rodilla”, se sinceró la futura mamá.

Motochorros le dispararon a un hombre para robarle en Quilmes

A mediados de abril ya había sucedido un hecho similar en Quilmes. Dos motochorros atacaron a un hombre y le dispararon cuando intentaban robarle el teléfono celular. La víctima se resistió y sus gritos pusieron en fuga a los delincuentes. La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad particular.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.30 de ayer en la zona de la calle 388 entre Benito Pérez Galdos y San Mauro Castelverde. En las imágenes se observa que el hombre venía caminando por el medio de la calle y de repente es sorprendido por los ladrones, que le cruzaron la moto y le impidieron el paso. Ambos utilizaban casco y al menos el que viajaba como acompañante estaba armado.

Justamente ese mismo fue quien se bajó el vehículo y apuntó con la pistola contra la víctima, cuya primera reacción fue quedarse inmóvil y decirles: “No tengo nada”. Tras ello, el motochorro comenzó a palparle los bolsillos y advirtió que llevaba un celular. Quiso quitárselo, pero el hombre se resistió y empezó a dar unos pasos hacia a atrás mientras vociferaba: “¡Salí de acá! ¡Salí de acá!”.

Te puede interesar: Investigan el abuso sexual de una nena de 7 años en Misiones: detuvieron a un auxiliar docente

En ese momento, el delincuente abrió fuego. Disparó hacia el suelo, en un intento de amedrentar a la víctima. Sin embargo, el hombre mantuvo su postura: “¡No te voy a dar el celular!”, le dijo a los gritos y entre insultos. “¡Te voy a matar eh!”, le respondió el agresor, que continuó apuntándole con el arma a la cabeza durante algunos segundos más hasta que finalmente desistió, se subió a la moto y huyó sin concretar el robo.

Seguir leyendo: