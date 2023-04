El video de las últimas horas con vida de Emmily Rodrigues y su encuentro con Francisco Sáenz Valiente

Las últimas imágenes con vida de Emmily Rodrigues, la modelo que murió tras caer de un sexto piso en Retiro

Ya se habían conocido imágenes en blanco y negro del expediente sobre la muerte de Emmily Rodrigues, la modelo brasileña de 26 años que murió la mañana del 30 de marzo pasado en un confuso episodio al caer al vacío desde un sexto piso de un edificio de la calle Libertad, en Retiro, tras una fiesta en la que hubo consumo de drogas. Ahora, Infobae accedió al video completo de la llegada de la víctima y de las otras dos mujeres esa madrugada a la casa del empresario Francisco Sáez Valiente. La secuencia completa de las últimas horas con vida de la joven.

En las imágenes que acompañan esta nota se ve primero cómo llega Emmily a la casa del empresario, junto a las otras dos mujeres. Venían del bar Isabel. Luego, se observa una toma de las cámaras de seguridad del palier del edificio de la calle Libertad 1542: Sáenz Valiente sale para acompañar a una de las jóvenes y la víctima, descalza, baja detrás de ellos, pero no puede salir. Entonces, toca el timbre y vuelve a subir.

Mientras el juez Martín Del Viso dictó la falta de mérito para Sáenz Valiente, acusado de la muerte de Emmily, la semana pasada y tras casi 21 días encerrado en una celda de la Policía de la Ciudad; este lunes los fiscales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta -titular de la UFEM, el área de la Procuración que investiga delitos de violencia de género-, pidieron que se procese al empresario con prisión preventiva.

Los fiscales solicitaron que se revoque la falta de mérito y aseguraron que varias contradicciones en los relatos de las mujeres que estuvieron en la fiesta llevan a inferir que Sáenz Valiente “puede tener cierta influencia sobre las testigos y afectar la investigación, lo cual no se podrá neutralizar mediante una orden de prohibición de contacto”.

Rodrigues llegó desde el bar Isabel acompañada de dos mujeres. No conocía a Sáenz Valiente hasta ese momento

En el marco de ese expediente, dos de las mujeres que estuvieron esa noche -que ratificaron que el empresario no convidó estupefacientes- aseguraron que Rodrigues consumió tusi y cocaína, armando sus propias líneas. Esa combinación, según expertos en toxicología, puede producir una fuerte reacción adversa.

Sáenz Valiente aseguró en su declaración indagatoria que Rodrigues se volvió “como poseída”, que comenzó a atacar a las personas en la fiesta y que a las 9.15, tras desnudarse, se arrojó por una ventana. El empresario, cabeza de firmas dedicadas a la minería y al agro, y dueño de campos en Entre Ríos; usó la misma expresión para alertar al 911 sobre la supuesta crisis psiquiátrica que sufrió la víctima.

Este martes, Infobae accedió en exclusiva a una pieza clave del expediente: el video de las cámaras de seguridad del edificio, que muestran la llegada de Emmily.

Rodrigues arribó a las 4.21, según marca la cámara de seguridad de la entrada del edificio de la calle Libertad. Había estacionado su camioneta Jeep Compass a poca distancia, según mostraron cámaras de domo del Gobierno porteño que fueron requeridas por el fiscal Vismara. La joven brasileña estaba acompañada por dos mujeres más, Juliana Magalhaes, amiga del empresario, y una joven cubana llamada Dafne.

El edificio donde ocurrieron los hechos la madrugada y la mañana del 30 de marzo último, en el sexto piso del edificio de la calle Libertad 1542, en Retiro

Emmily fue la primera en descender, vestida con un jean cortado y un top rosa: Sáenz Valiente la recibió y le abrió la puerta. Las imágenes no muestran ninguna tensión. Segundos más tarde, llegaron Dafne y Juliana Magalhaes. Arriba las esperaba Lía Figueroa, amiga del empresario, de nacionalidad argentina. Según su propio relato, Figueroa abandonó la fiesta al ver cómo comenzaba la supuesta crisis de Rodrigues. Incluso, tomó un vaso para defenderse de ella en caso de un ataque, mientras la tensión aumentaba.

Las cámaras en el hall del edificio vieron a Emmily una vez más, según estima la fiscalía. Esas imágenes son de entrada la madrugada, cuando la víctima descendió para tocar el timbre, esperar unos segundos, hacer un gesto con sus manos y luego subir nuevamente. Todo ocurrió en el intervalo en el que Sáenz Valiente salió a acompañar a Dafne y volvió a entrar al edificio, como se observa en el video. La modelo estaba descalza.

Francisco Sáenz Valiente fue liberado tras 21 días preso

La crisis que llevó a su muerte, de acuerdo a los testimonios de la causa, ya habría comenzado para ese momento, en un marco de “desesperación eufórica, terror y llantos” posiblemente causados por el consumo de drogas y alcohol.

Sobre el suministro de drogas, “dijo que no le ofreció nada a nadie jamás”, aseguró el abogado Facundo Orazi, que lidera la defensa de Sáenz Valiente junto a Rafael Cúneo Libarona. “Tenía estupefacientes para consumo personal, que tomó antes de que llegaran las mujeres que vinieron. Él no invitó a nadie, lo llamaron para ir. No le convidó nada a nadie. Esto lo ratifican Lia Figueroa, Dafne y Juliana Magalhaes, las tres testigos. Todas declararon que Sáenz no le ofreció nada a nadie”, agregó.

“En su declaración, Dafne aseguró que tanto ella como Emmily se armaban sus propias líneas a la hora de consumir. Con Emmily, pertenecían a un grupo de chicas que van a lugares de alto poder adquisitivo, una serie de locales nocturnos de moda. En ese ambiente, el uso del ‘tusi’ entre las mujeres está extendido. La posibilidad de que la hayan llevado es alta”, finalizó.

