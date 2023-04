“Dejá de tirar cosas, porque te mato”: el increíble robo de una camioneta en plena tarde en Avellaneda

Así fue el robo de la camioneta en Avellaneda

Un vecino de Avellaneda fue víctima de un violento robo a plena luz del día y sobre una calle sumamente transitada en las últimas horas. La víctima, identificada como Daniel Ferrer, se encontraba parado junto a su camioneta Volkswagen Amarok en la intersección de Chascomus y Mancilla, cuando fue abordado por tres delincuentes armados que le pidieron las llaves del vehículo. El hombre solo atinó a arrojarlas lejos y, en ese momento, se produjo la amenaza: “Dejá de tirar cosas, porque te mató”. Finalmente, los asaltantes buscaron las llaves en el piso y se llevaron la camioneta, que todavía no fue hallada.

Luego de revisar distintas cámaras de seguridad, los investigadores descubrieron que los delincuentes se movían en un auto, que sería un Peugeot 308. Según un documento elaborado por la secretaría de seguridad de Avellaneda, donde se describe la secuencia, se observa cómo los ladrones llegan al lugar y esperan unos minutos hasta que atacan.

“Evidentemente, es un robo que contaba con cierta logística detrás”, explica un oficial de la Policía Bonaerense que todavía busca a los asaltantes, que siguen prófugos y sin ser identificados.

Te puede interesar: Un repartidor que huía de un robo en Merlo chocó a una joven que también iba en moto y la mató

Tal como pudo corroborar Infobae en diálogo con la víctima, el hecho se produjo algunos minutos después de las 16.

La camioneta que fue robada

“Estaba estacionado con la camioneta en la puerta del taller de mi cuñado, estaba chalando con él. En ese momento, pude ver cómo tres personas sospechosas se acercaban. Luego, sacaron las armas y me pidieron las llaves del auto”, comenzó su relato Ferrer. Y siguió: “Automáticamente, por instinto, atiné a tirarlas al techo de una casa, pero rebotaron y cayeron a la calle. Ahí fue cuando me amenazaron con que no tire más cosas porque me mataban”.

Según se observa en la grabación de una cámara de seguridad cercana, la víctima y su cuñado salieron corriendo y los delincuentes aprovecharon para buscar las llaves y, finalmente, llevarse la camioneta.

Si bien los ladrones todavía no fueron identificados, sí se sabe que llegaron en el Peugeot 308 y se sospecha que a los tres que bajaron se les suman dos sospechosos más que se quedaron en el vehículo.

Te puede interesar: Crimen del ministro de Catamarca: Luis Barrionuevo apuntó contra el entorno y desligó a la política

La municipalidad de Avellaneda aportó una serie de cámaras municipales en las que se puede visualizar parte del trayecto que tomaron los delincuentes con la camioneta robada.

Parte del seguimiento a la camioneta robada

Así, a las 16.36 se ve la camioneta, con los ladrones arriba, girando desde Mansilla sobre Boulevard con dirección hacia Larralde. Tres minutos después, se observa cómo el vehículo robado y el de apoyo cruzan para el lado del partido de Lanús y su rastro se pierde.

“Estoy buscando la camioneta por todos lados. Desde el municipio nos pasaron las cámaras de seguridad donde se ve el robo y la fuga. Pero necesitamos que se muevan para poder recuperarla”, relató la víctima a este medio.

Existe una cámara de seguridad privada que muestra la secuencia del robo y que ilustra esta nota. Tal como relató Ferrer, allí se ve cómo los tres delincuentes se acercaron por detrás y sorprendieron a las víctimas. Si bien las imágenes no son del todo nítidas, podrían ayudar a la identificación de los delincuentes.

Seguir leyendo: