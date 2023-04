El crudo testimonio de la hija del colectivero asesinado en Virrey del Pino: “Siento angustia, bronca, impotencia”

Daniela Barrientos se quebró al hablar del crimen de su padre (Adrián Escándar)

A casi dos días del asesinato de Pedro Daniel Barrientos en medio de un robo en La Matanza, la hija del colectivero rompió el silencio y contó cómo se siente en esta situación: “Siento angustia, bronca, impotencia, no quiero llorar pero me cuesta tanto creer lo que le pasó a mi papá”.

Con la situación todavía en ‘caliente’, la Justicia acelera su trabajo para dar con los delincuentes. Esa, justamente, es la principal preocupación de la hija del chofer, la cual pide justicia por su padre: “A esa hora no hay nadie, en qué cabeza cabe que en esa hora van a aparecer dos tipos a quitarle la vida a mi papá. Ahora quiero que encuentren a los culpables, que no quede en la nada como tantas otras personas que asesinaron, que paguen las consecuencias como debe hacer, que no salgan. Que cumplan la condena completa, cuantas veces uno escucha que salen antes, vuelve a hacer esto y cosas peores. La gente que te quita la vida tiene que estar adentro, no tiene otra chance”.

En esa línea, la policía atrapó al sospechoso de robar el auto en el que escaparon los asesinos, el cual fue hallado tiempo después quemado y abandonado a unas 50 cuadras de donde asesinaron al chofer de la línea 620. Según descubrió la fuerza de seguridad, ese auto -Fiat Siena gris- había sido robado el 25 de marzo pasado y este miércoles atraparon al sospechoso de ese hecho: tiene 23 años y le dicen Pancho. Las fuentes consultadas lo identificaron como A.F.G. y lo arrestaron en Ciudad Evita: en su casa secuestraron un revólver calibre .32 que había sido robado el 21 de mayo de 2015 en Esteban Echeverría, siete municiones y dos handies.

En medio de la investigación, la policía desarrolló siete operativos para atrapar a Pancho. En ese proceso secuestraron un celular ya que se sospecha que recibía a su billetera virtual transferencias vinculadas a los involucrados; y otro teléfono que facilitaba su cuenta de una plataforma de compra y venta on line a los sospechosos.

Mientras tanto, el fiscal de Homicidios del departamento judicial de La Matanza Gastón Dupláa espera las imágenes de las cámaras de seguridad municipales para verificar los pasos del primer detenido, Alex Gabriel Barone, de 19 años, quien se declaró inocente y aseguró que estuvo en su casa a la hora del crimen. Por el momento, los focos están puestos sobre él ya que una de las pasajeras lo señaló como uno de los hombres que, armados, abordaron el colectivo que conducía Barrientos.

El chofer, identificado como Daniel Barrientos, fue asesinado durante la madrugada de un disparo en el pecho (Télam)

Asesinatos, robos, fugas, la ola de inseguridad hace tiempo que se expandió por todo el Gran Buenos Aires, por eso la familia de Daniela Barrientos ya advertía que estas situaciones podían ocurrir: “Tanto con mi papá y mi mamá, antes por trabajo anterior y siempre me decía que me cuide en la calle. Mismo ellos porque él trabajaba muy temprano. Viví toda mi vida en La Matanza, hace 5 años vivo en CABA, desde que formé mi familia, pero siempre era un ida y vuelta a Gonzalez Catán porque está mi familia. De hecho mi mamá siempre me cuidó a mi hija y cuando yo trabajaba de noche ella tenía que viajar a mi casa y me decía que tenía miedo de salir”.

El recuerdo de su padre

Desde sus compañeros de trabajo, sus amigos y sus familiares, todo destacan la clase de persona que era Pedro Daniel Barrientos. “Me duele en el corazón perderlo de esa manera, sinceramente el martes cuando lo despedimos no quería que cierren el ataúd, no me podía despedir de papá. Era colectivero hace 30 años, siempre fue gentil con los pasajeros, con sus nietas, siempre fue un tipo alegre, quizás le pasaba algo y no lo demostraba, siempre estaba con una sonrisa, así lo recuerdo”, sostuvo la hija en diálogo con Todo Noticias.

Los restos del chofer Daniel Barrientos, asesinado ayer de un disparo en el pecho durante un asalto a bordo del colectivo de la línea 620 que conducía por la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza, partieron pasado el mediodía desde una casa velatoria de Gregorio de Laferrere hasta el cementerio de González Catán, donde tras una ceremonia religiosa eran inhumados en el panteón policial. Télam

Ahora, la joven trata de sobrepasar la situación y atravesarla de la mejor manera, por eso será fundamental todo el apoyo que reciba. En ese sentido, la hija de la víctima aseguró que recibió contención de parte del sindicato de su papá, no así de ninguna área de la intendencia, municipalidad o gobernación de la provincia de Buenos Aires: “No me llamó nadie (del gobierno). Pero espero que encuentren a los culpables. Cometí el error de ver el video donde se escuchan los disparos, me parece demasiado fuerte, ninguna persona merece que le quiten la vida de esa manera, me parece injusto”.

