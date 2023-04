Un hombre usaba su casa como escenario de videos de abuso sexual infantil que cometía y los distribuía en redes

El detenido usaba su casa como escenario de los abusos que luego distribuía

Un hombre fue detenido en Quilmes por el delito de “distribución de representaciones de menores de 13 años de edad en actividades sexuales explicitas”. De acuerdo detallaron fuentes policiales a Infobae, su propia casa era el escenario para las tomas fílmicas en las cuales las menores eran sometidas.

Se trata de un hombre identificado como A.F.L., soltero, empleado de una fábrica y de 36 años de edad, que fue allanado en su casa de Bernal, en Quilmes, por detectives de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los efectivos secuestraron un teléfono celular, una notebook y un pen drive que el hombre apresado habría utilizado para “producir material de abuso sexual infantil”.

Según la investigación, luego compartía los videos a través de la aplicación Meet Me, que fue detectado a raíz del constante intercambio de información con National Center for Missing and Exploteited Children (NCMEC).

La fuentes agregaron que los dispositivos electrónicos y de almacenamiento serán sometidos a pericias.

El detenido tiene 36 años y vive en Bernal

De acuerdo a la investigación, en el domicilio allanado se pudo contrastar de forma fehaciente, que acorde a la estructura edilicia y mobiliario de la finca -color de las paredes y muebles, “la misma correspondería en forma indubitable al escenario utilizado para las maniobras detectadas”.

Las imágenes que distribuía, de alto contenido sexual, participaban menores de edad, particularmente a una niña de 6 años a la cual el detenido “había convertido en su víctima sexual”, indicaron las fuentes.

El detenido será trasladado a la División Alcaidía “Cavia” de esta Superintendencia Federal de Investigaciones a los fines de cumplimentar las diligencias procesales de rigor.

En el caso interviene la Ayudantía Fiscal Especializada en Pornografía Infantil y Grooming de La Matanza Marcela Sánchez y el juzgado de Garantías N°2 del mismo departamento judicial.

El caso remite al de Rodolfo Suárez, un jubilado de 71 años del barrio de Flores, suboficial retirado de la Policía Federal, que cayó a fines de septiembre de 2019 acusado de ser el mayor productor y acumulador de pornografía infantil de la historia argentina, en un esquema que habría durado al menos durante al menos 20 años. Le encontraron en su departamento un estudio de filmación con todo el material necesario, cámaras y equipos de grabación.

Suárez era descuidado con su material: cayó precisamente por entregar una computadora rota a un service de su barrio que contenía varias decenas de fotos, lo que llevó a que el técnico llame a la Policía de la Ciudad. Hasta subía videos de contenido dudoso a su cuenta personal de Youtube. En uno, por ejemplo, se ve a una nena que practica gimnasia en un jumper. Parecería el video compartido por un abuelito orgulloso pero en un momento la nena, de unos 9 años, hace la vertical: la cámara enfoca a su bombacha.

Hay al menos 2 mil videos individuales detectados, las víctimas tienen entre 4 meses y 14 años de edad. El video de Youtube es apenas uno entre muchos.

La división Cibercrimen sospecha que el jubilado es uno de los creadores argentinos de pornografía infantil más movedizos de la historia reciente, cree que él mismo habría filmado y distribuido varios de los videos de su backup que lo llevaron a la cárcel.

En diciembre de 2020, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad confirmó la condena del ex pediatra del Garraham, Ricardo Russo, de 8 años y medio de prisión por producir y distribuir fotos y videos de explotación sexual de menores.

La Justicia consideró probado el hecho de que el profesional de la salud descargó, produjo y emitió fotos y videos con contenido sexual de niños y niñas menores de 13 años.

La investigación del caso había sido llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas porteña, a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, quien en mayo de 2019 solicitó la detención del entonces jefe de pediatría del hospital Garrahan.

