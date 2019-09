La chica del guardapolvos blanco, para empezar, existe: fue identificada con nombre y apellido, hoy es mayor de edad. No es la única. Hay al menos otras cuatro nenas identificadas, también hoy mayores de edad, que fueron filmadas en estos videos de abuso sexual. Suárez no aparece en ninguno de ellos, el hombre no se muestra. Para la Policía de la Ciudad, el ex policía federal no sería otro que el camarógrafo y productor, el encargado de filmarlos.