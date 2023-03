“¡Afuera del pueblo, atorrantas!”: el intendente de Salto echó de un bar a dos mujeres que tenían varias denuncias por robo

El intendente de Salto echó a los gritos a mecheras

El municipio bonaerense de Salto se convirtió en el escenario de un suceso nunca antes visto que tuvo como protagonista a su intendente, Ricardo Alessandro, quien se presentó en la puerta de un bar para increpar a unas mechas que se estaban haciendo pasar como clientas y echarlas del lugar.

“¡Afuera del pueblo, atorrantas!”, exclamó con firmeza el Jefe Comunal frente a la mirada de dos mujeres que estaban merendando en la esquina de Buenos Aires y Aristóbulo del Valle, a metros de los comercios en los que anteriormente habían robado.

Según trascendió en los medios locales, las mecheras tenían varias denuncias por robo en negocios de la zona; donde se hacían pasar por compradoras y aprovechaban la distracción de los vendedores para sustraer la mercadería e irse sin pagar.

El momento de furia del intendente fue registrado por un peatón, que le envió el video al sitio Salto Hoy y rápidamente se viralizó. Incluso, este hombre que las filmaba les preguntaba reiteradamente “por qué robaron”, pero ellas evitaron hacer declaraciones.

Toda la situación fue filmada por un peatón, que le preguntaba a las mecheras: "¿Por qué robaron?"

Sin ofrecer ningún tipo de resistencia, las mujeres se levantaron de sus sillas y huyeron en dirección hacia la esquina de Bolívar y San Pablo. Allí fueron interceptadas por efectivos policiales. La subieron a un patrullero y fueron llevadas fuera de la ciudad, tal cual lo ordenó el Jefe Comunal.

El hecho conmocionó a todo el pueblo de Salto y fue el mismo hijo del intendente, Camilo Alessandro, quien reposteó en su perfil de Instagram el video de su padre y destacó su “admirable accionar”.

Te puede interesar: Niñas ricas y “mecheras”: la historia del robo de adolescentes VIP que sacudió a Pinamar

“Este es mi viejo. Un tipo con errores y aciertos, al que algunos le dicen ‘loco’ y se enojan cuando se manda algún exabrupto” escribió Camilo, quien se desempeña como Secretario y Coordinación General de Gobierno del municipio y Secretario General del Partido Justicialista de Salto

“En el video, el Cura no hace otra cosa que querer cuidar a los comerciantes y laburantes de Salto y por eso les dice a dos delincuentes (que ayer fueron detenidas por robar y luego tristemente liberadas en pocas horas por la justicia inoperante), que no son bienvenidas, que no tienen nada que hacer en nuestro pueblo, que es un orgullo para quienes se rompen el lomo todos los días”, detalló el hijo del intendente.

Las mujeres fueron subidas a un patrullero y llevadas fuera de la ciudad, como ordenó el Jefe Comunal

“A mi viejo se le pueden criticar muchas cosas, pero si hay algo que le sobra es su compromiso para dejarlo todo por el enorme amor que tiene por Salto”, continuó Camilo para destacar su notable intervención tras los hechos denunciados por los comerciantes.

Y por último aclaró: “Este mensaje no está escrito como funcionario del equipo de la muni. Acá estoy hablando como hijo y como saltense”.

Su mensaje desató una masiva adhesión en su Instagram. “Todo el apoyo del pueblo, indignante que él tenga que hacer el trabajo que no le corresponde y quede así de expuesto en todos los sentidos”, señaló una usuaria de nombre Florencia. Mientras que otra, llamada Celeste, remarcó: “El enojo y la reacción como cualquier ciudadano de Salto, felicitaciones”.

Seguir leyendo: