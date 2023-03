Video: así balearon un banco en Rosario y dejaron una amenaza para el ex ministro de Seguridad de Santa Fe

Video: el ataque sicario al banco y la entrega de la amenaza

En las últimas horas, se conocieron las imágenes del atentado a tiros contra la sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe de la ciudad de Granadero Baigorria, donde un sicario dejó dos notas, una de ellas dirigida al ex ministro de Seguridad de Santa Fe. Maximiliano Pullaro. En el video, que dura 24 segundos, se ve que llega una moto con dos ocupantes, baja el acompañante, ingresa al local, arroja dos trozos de papel en el interior y al salir dispara doce veces contra la fachada.

Fue la segunda balacera cometida en el díua contra sucursales del Banco de Santa Fe, la primera ocurrió el lunes en Villa Gobernador Gálvez y la segunda en Granadero Baigorria el martes. Desde el Ministerio de Seguridad se dispuso de una custodia policial para el dirigente radical, tildado de “narco” en una de las notas.

“Maxi Pullaro dejá de hablar de narcos y de Rosario, si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos. O te olvidás que en la ruta cayó tu hermano con droga arriba del auto saliendo de la ciudad”, decía uno de los dos mensajes.

El otro papel estaba dedicado al condenado capo narco Esteban Lindor Alvarado, que intentó fugarse del penal de Ezeiza en helicóptero dos semanas atrás, lo que generó confusión porque no guardaba relación un texto con el otro. “Esteban Alvarado estás pestañeando. Quisiste rescatar al sapo de Alan Funes y él con su hermano te están batiendo para lukear (sic) beneficios y rebajas de condena. Hasta el celular te clonó. Seguí prestándoselo jaja ortivas, le tienen miedo a la calle”, indicaba.

Los mencionados Carlos “Pelo Duro” Fernández, Ariel “Teletubi” Acosta y Julio Albornoz son presuntos integrantes de la banda narco que lidera desde la cárcel federal de Rawson René “Brujo” Ungaro.

Peritos forenses constataron nueve impactos de bala en la entidad bancaria de Baigorria. En la escena secuestraron las dos notas y doce vainas servidas calibre 9 milímetros.

Maximiliano Pullaro habló sobre la amenaza narco en conferencia de prensa

Por el momento, en la investigación que lleva adelante el fiscal José Luis Caterina de la Agencia de Criminalidad Organizada se ordenó el relevamiento de todas las cámaras de la zona del atentado del pasado martes, que tuvo lugar en la esquina de Rivadavia y Chacabuco, a metros de la comisaría 24 y de la Municipalidad.

La medida busca establecer la ruta que hizo la tomó con los dos ocupantes, que vestían ropa de abrigo y barbijo. Uno de ellos cubría su cabeza con una capucha y el otro con una boina.

Tras los hechos, Pullaro convocó a una conferencia de prensa y tuiteó: “Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo diputado ni cuando los metimos presos siendo ministro. Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos”.

Ante la intimidación, la UCR se solidarizó con Pullaro y emitió un comunicado de repudio en la que advirtió que el partido llevará a cabo “una política de Estado para terminar con el narcotráfico”.

Al mismo tiempo, el ex ministro recibió diferentes expresiones de apoyo del ámbito político. “¡Estoy al lado de Pullaro, frente a los narcos! Nada ni nadie nos va a amedrentar”, escribió en sus redes Patricia Bullrich.

“¡Fuerza @maxipullaro!”, tuiteó el diputado nacional Emiliano Yacobitti.

