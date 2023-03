La Justicia le negó la libertad condicional al condenado a perpetua por la Masacre de Flores

Fructuoso Álvarez González, condenado por la masacre de Flores

La Justicia le negó la libertad condicional a Fructuoso Álvarez González (62), el autor de la denominada “Masacre de Flores”, donde murieron cuatro integrantes de la familia de Matías Bagnato y un amigo, tras el incendio intencional de una vivienda.

La abogada de Álvarez González, Patricia Viviana Croitoru, lo había solicitado debido a que el condenado sufrió una rotura de cadera en enero pasado y desde esa fecha que está “postrado” y no se puede mantener en pie solo, argumentó la letrada.

De acuerdo a lo que informaron fuentes del caso a Infobae, el tribunal decidió desistir del pedido y Álvarez González seguirá detenido.

Matías Bagnato celebró la decisión de la Justicia en su cuenta de Twitter: “Por ahora, continúa preso. Quiero agradecer el apoyo incondicional y amor de todos ustedes. Créanme que solo me sería imposible soportar todo esto”.

Fructuoso Álvarez González fue condenado a prisión perpetua en noviembre de 1995 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°12, aunque nueve años más tarde consiguió ser extraditado a España para terminar de cumplir allí su condena, ya que tenía la ciudadanía de dicho país.

El lugar de la tragedia

Unos años después, fue liberado en España, pero finalmente fue recapturado en la Argentina en 2011 luego de amenazar de muerte a Matías Bagnato, único sobreviviente de aquella trágica noche, y a su abuela. Así, actualmente continúa preso en el Complejo Penitenciario Federal N°1 en la localidad bonaerense de Ezeiza.

“Cuando estuvo libre, lo primero que hizo fue buscarme a mí y a mi abuela. Me amenazó durante un año. El tipo estaba en España, libre, con plata. Sin embargo, volvió a Argentina, me ubicó y me empezó a amenazar de muerte”, había contado el sobreviviente a la prensa en aquel momento. Sin embargo, Croitoru asegura que su defendido jamás tuvo una causa en su contra por el delito de amenazas.

Noticia en desarrollo...