Avanza la causa por lavado de dinero contra un ex directivo de San Lorenzo: un juez le ordenó al club que entregue documentación

Las instalaciones del Club San Lorenzo, ubicado en Avenida La Plata Foto: Paula Ribas

Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal N°10, hizo lugar a las medidas de prueba que solicitó el fiscal Guillermo Marijuán en la denuncia contra Juan Manuel Miró, un ex directivo de San Lorenzo que, según una publicación periodística, experimentó un acelerado crecimiento patrimonial desde que se sumó a la Comisión Directiva del club.

Asimismo, fuentes judiciales indicaron a Infobae que la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó en la causa, en la que interviene la Fiscalía Federal N° 8 que subroga Eduardo Taiano.

En la presentación, a la que tuvo acceso este medio, Marijuán tomó los dichos sobre Miró publicados el 10 de marzo pasado en una nota del sitio Urgente24 y pidió que se lo investigue por lavado de dinero.

Te puede interesar: El fiscal Marijuán denunció por lavado de dinero a un ex directivo de San Lorenzo

Miró, hijo del empresario Horacio Miró, “ingresó como vocal en la comisión directiva del Club Atlético San Lorenzo de Almagro en el año 2010, cuando tenía 24 años de edad y poseía la condición de monotributista, siendo que a la fecha, luego de 13 años, sería propietario o accionista de más de 10 empresas, junto con su hermano, Esteban”, detalló.

“En su rol de vocal, acercó al club a una empresa llamada ‘Riscall Trade SA’ que le hizo a la entidad dos préstamos de cuatrocientos ochenta mil dólares estadounidenses (U$S 480.000) y ciento cincuenta mil dólares estadounidenses (U$S 150.000) y que, según trascendidos, la firma mencionada tenía alguna relación con Horacio Miró, padre de Juan Manuel”, indicó en la denuncia.

Guillermo Marijuán (Adrián Escandar)

De acuerdo a la información, pese a que Juan Manuel no aparecería en los papeles de la compañía, la deuda es aún hoy negociada debido a que “la firma Riscall Trade asegura que el club pagó cinco mil trescientos veinticuatro dólares estadounidenses (U$S 5.324) de los seiscientos treinta mil (U$S 630.000) que le prestaron”.

“Llamó la atención de los dirigentes y ex dirigentes del club que haya sido Juan Manuel Miró quien reclamó el pago de esa deuda durante los años en que fue vocal y no la empresa que prestó el dinero”, deslizó el artículo periodístico que tomó Marijuán.

Te puede interesar: La oficina de la UIF en Rosario tardará meses en estar operativa y tendrá algún impacto recién en el próximo gobierno

En la denuncia, el fiscal solicitó cinco medidas de prueba a las que Ercolini accedió: que se requiera a la Inspección General de Justicia toda documentación respecto de las personas jurídicas involucradas; que se libre orden de presentación al Club Atlético San Lorenzo de Almagro para que aporte toda documentación en relación a los préstamos que se habrían hecho al club por parte de la firma “Riscall Trade SA”; que se solicite a la Comisión Directiva del Club San Lorenzo de Almagro que informe nombre del presidente e integrantes de la Comisión Directiva al tiempo en que fueron solicitados y cancelados los préstamos.

Por otro lado, pidió que la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de AFIP que informe nómina de empleados que registran las personas jurídicas mencionadas, como así también se sirva realizar un informe completo sobre aportes y/o contribuciones efectuadas en orden a cualquier relación de empleo público o privado de Juan Manuel Miró, ya sea como empleador o como empleado.

Por último, se solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si registra en sus bases denuncias y/o Reportes de Operaciones Sospechosas en relación a Juan Manuel Miró.

De la nota que expuso el caso, Marijuán explicó: “Surge también que Juan Manuel Miró realiza negocios con el fútbol y con varias provincias, como así también que hace poco tiempo le habría comprado al empresario del seguro y ex presidente del Club Independiente de Avellaneda, Julio Comparada, la propiedad que este último poseía en las Lomas de San Isidro”.

“También se mencionó que Juan Manuel llegó a la Comisión Directiva del club gracias a las amistades de su padre (Horacio Miró), conocido empresario que siempre hizo negocios con los distintos gobiernos de turno, tanto nacionales como provinciales”, agregó.

Marijuán al reseñar la nota indicó: “Del mismo modo, se asentó que las múltiples relaciones políticas y los contactos en el mundo del fútbol de su padre Horacio podrían haber conseguido apalancar el éxito de Juan Manuel, que es lo que atrae a los que buscan dinero. Así, lo vinculan con 11 empresas, siendo tales: “Gumba”, “Dulfin”, “ETW Trading”, “Gestión M”, “CETW Brokers”, “CETW”, “JVE Desarrollos”, “MY2″, “INV Libertad”, “Transporte Marítimo y Fluvial Argentino” y “Cranearg”. Todas ellas resultarían ser sociedades anónimas en las que aparecería Juan Manuel como presidente o director suplente, cargos que alternaría con su hermano menor Esteban, de unos 27 años de edad y de profesión abogado”.

Seguir leyendo: