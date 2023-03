Tensión en una alcaidía en Constitución: detenidos tomaron de rehén a un policía

La Alcaidía 1 en la avenida San Juan

En el mediodía de hoy, un violento episodio ocurrió en la Alcaidía 1 Bis de la Policía de la Ciudad, en la avenida San Juan al 1700, barrio de Constitución.

Allí, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, siete detenidos que habían solicitado el traslado a otro lugar tomaron de rehén a un efectivo, que se encuentra ileso.

La situación fue controlada por personal de la fuerza y el oficial que fue rehén fue puesto a resguardo.

Para las autoridades de la Ciudad, las problemáticas crecientes en dependencias de la Policía porteña se deben a la sobrepoblación de detenidos. En la actualidad, hay 1.169 detenidos en las celdas de CABA, lo que representa una ocupación del 210 por ciento, más del doble de lo permitido. Para las autoridades del Ministerio de Seguridad, un eje de la situación se debe a la falta de cupos en el Servicio Penitenciario Federal, intervenido desde 2020 por María Laura Garrigós de Rébori.

La sobrepoblación se traduce en fugas de comisarías, con cuatro detenidos que escaparon de la dependencia vecinal 7C, ubicada en avenida Gaona al 2700. De acuerdo a la información que brindaron fuentes policiales a Infobae, un vecino alertó a los efectivos de la seccional por ruidos que escuchó en el techo de su casa. A raíz de ellos, los uniformados hicieron el recuento de los detenidos que estaban alojados en el calabozo de la comisaría y dieron cuenta de que faltaban cuatro presos, por lo que emitieron el alerta al 911. Tres fueron recapturados. En junio pasado, otros cuatro detenidos lograron fugarse de la alcaidía de la Comisaría 15A sobre la calle Guzmán en Chacarita, ubicada en el primer piso de la dependencia. Pocos días después de la fuga, fueron todos capturados.

En esa oportunidad, los internos amenazaron con facas al personal en el momento en que recibían la comida en un salón de usos múltiples del primer piso de la alcaldía. Maniataron a una oficial, una celadora, a la que le robaron el arma, el equipo de trunking y la campera de su uniforme. Lograron luego salir a pie por la cochera de la dependencia.

La sobrepoblación también se traduce en motines. El más violento de la historia reciente ocurrió en marzo de 2022 en la Comisaría 3A sobre la calle Lavalle, en el límite entre Balvanera y Recoleta, cuyas celdas estaban al doble de su capacidad. Un grupo de detenidos rompió candados para abrir puertas y enfrentó a la Policía de la Ciudad. Una mujer trans detenida allí, incluso, aseguró haber sido abusada sexualmente en una de las celdas en medio del caos. La situación fue contenida, el SAME llegó con una ambulancia y según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño no se hallaron heridos.

Los detenidos, insólitamente, no reclamaban la libertad, sino que los trasladen a una cárcel del sistema federal.

En un comunicado oficial publicado el 24 de mayo de 2021, Garrigós de Rébori fue de frente y aseguró que el “SPF cumple con su tarea” y que “es mentira que no recibe” a detenidos porteños.

“Desde el momento en que me hice cargo de la intervención del Servicio Penitenciario Federal, no se ha interrumpido el ingreso de personas detenidas en el ámbito de la CABA, siempre conforme a lo solicitado por las autoridades de esa jurisdicción y de acuerdo a la cantidad de plazas de aislamiento, para respetar el protocolo especialmente diseñado en función del COVID. Se trata de que las personas ingresantes no contagien al resto de las personas privadas de libertad”.

Sin embargo, dos años después la problemática persiste. El mismo fenómeno ocurre hace varios años en la provincia de Buenos Aires en las celdas de la Policía Bonaerense.

