Misterioso crimen de una mujer Bernal: entraron a su casa, le dieron tres tiros y no se llevaron nada

Cerrito al 2.300, entre 170 y 171, del barrio La Cañada, de Bernal Oeste

Una mujer de 42 años fue asesinada este miércoles de al menos tres balazos frente a su pareja por presuntos delincuentes que irrumpieron en una vivienda de la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes. Los detectives investigan el móvil del homicidio, ya que en el lugar había dinero en efectivo y los atacantes no se llevaron nada.

El crimen ocurrió esta madrugada, cerca de las 4.30, en un domicilio de la calle Cerrito al 2.300, entre 170 y 171, del barrio La Cañada, de Bernal Oeste, y la víctima fue identificada como Rosana Mercedes Viyagra (41).

Según detallaron las fuentes, entre tres y cinco delincuentes ingresaron primero a la habitación de la hija de Viyagra, que estaba durmiendo junto a su pareja, y tras amenazarlos, uno de ellos disparó al piso, aunque sin llegar a herirlos.

Luego, los delincuentes fueron hacia el cuarto donde se encontraba Viyagra junto a su esposo, a quienes también abordaron.

En ese momento, siempre según las fuentes consultadas, los sospechosos comenzaron a forcejear con el esposo de la mujer y luego, en circunstancias que aún se están investigando, hirieron a Viyagra de al menos tres disparos, tras lo cual escaparon de la propiedad sin robar nada.

La víctima fue trasladada a la Clínica Calchaquí, donde falleció. Según indicaron las fuentes del caso, en la casa había una elevada suma de dinero en efectivo que no fue sustraída por los delincuentes, por lo que los investigadores se encuentran entrevistándose con los testigos del hecho para establecer el móvil del crimen.

”La pareja se dedicaba a la venta de electrodomésticos chicos, como cafeteras y jugueras, y utilizaba su casa como depósito. El hombre les daba facilidades de pagos a los vecinos. En el momento del hecho también había dinero arriba de la mesa, que los delincuentes no llegaron a llevarse, no sabemos si porque huyeron con urgencia o porque la motivación del ataque fue otra, como dar un mensaje”, explicó a la agencia de noticias Télam un investigador.

En el lugar, la Policía halló dos vainas servidas calibre .22 y otras dos .380, indicaron las fuentes. El fiscal Jorge Saizar, a cargo de la UFI N°5 de Quilmes, ordenó que se secuestren los celulares de la víctima y de su esposo para saber si recibieron algún tipo de amenaza en el último tiempo.

“A priori, no hubo amenazas o reclamos hacia la pareja, aunque no se descarta ninguna hipótesis”, añadió el investigador consultado. El expediente se investiga como “homicidio” hasta que se establezcan las identidades de los sospechosos y si tenían o no relación con la víctima o su esposo.

El crimen del repartidor

Pocos días atrás, también en Quilmes, un grupo de delincuentes asesinó al repartidor Danilo Marcieri. Por el momento hay tres detenidos, uno de ellos tiene 15 años.

El asesinato ocurrió minutos después de las 14 sobre la calle 162, casi en la intersección con Zapiola. Hasta allí había llegado Danilo, de 20 años, para entregar un pedido. En ese momento, fue interceptado por los ladrones armados, que le quisieron robar la moto.

Danilo Marcieri

Se desconoce si el joven se resistió al asalto. Lo cierto es que los delincuentes le dispararon al menos una vez en el pecho. Como pudo, el repartidor alcanzó a caminar hasta la esquina para pedir ayuda hasta que cayó al suelo. La mochila que utilizaba para trabajar quedó tirada a unos pocos metros.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon con la moto del repartidor, una “Motomel c150 de color oscura”, describieron las fuentes consultadas. Ese vehículo fue encontrado en la casa de una mujer, la última detenida del caso por el delito de encubrimiento.

